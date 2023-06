Tecnologia del vino, un settore che vale 2 miliardi di euro, di scena ad “Enovitis in campo” 2023

Leader nella produzione ed esportazioni di vino, l’Italia, da anni, lo è anche sul fronte della tecnologia e dei macchinari per la viticoltura e ed enologia. Un comparto da 2 miliardi di euro di fatturato l’anno, che, secondo l’indagine sulla filiera del vino in Italia realizzata dall’Osservatorio del Vino Uiv-Vinitaly, sono più di 10.250 gli addetti impiegati nelle 400 aziende “in campo” in vigna tra “impianto e vivaistica” (470 milioni di euro l’anno), “difesa e fertilizzanti” (800 milioni di euro) e “meccanizzazione” (730 milioni di euro), per un complessivo che vale il 38,8% del fatturato della filiera indiretta del vino made in Italy. E che conquista il mondo. Stando alle elaborazioni dell’Osservatorio (su base Istat), pur registrando una contrazione dell’8% sulle performance 2021, nel 2022 le vendite all’estero di macchine per l’agricoltura (in cui il vitivinicolo pesa per 50%) hanno superato i 900 milioni di euro, con un saldo della bilancia commerciale in attivo per quasi 580 milioni di euro. Destinazione di 6 macchinari esportati su 10 si confermano i mercati comunitari che, tuttavia, hanno registrato tra gennaio e dicembre 2022 una flessione della domanda pari al 21%, complice il calo in doppia cifra degli acquisti da Francia (-35%), Spagna (-33%) e Austria (-40%). Ottima, invece, la risposta sul fronte extra-Ue, che ha visto gli Stati Uniti più che raddoppiare gli acquisti (+109%) nel 2022. Il trend globale torna in positivo (+38%), nel primo bimestre 2023, sollevato anche dalla ripresa dei principali partner commerciali europei (Francia +116% a fine febbraio). Il meglio di tutta questa tecnologia sarà di scena ad “Enovitis in campo” n. 17 2023, kermesse firmata da Unione Italiana Vini (Uiv), la più grande la più grande esibizione live in Italia di macchine e attrezzature per la viticoltura, di scena il 7 ed 8 giugno tra i filari dell’Azienda Agricola Erian - Cantina Bottenago, a Polpenazze del Garda (Brescia), con oltre 170 espositori.

