Tenuta Mazzolino, 15 anni di Noir in arte: la collezione firmata da Jean Michel Folon

Vino e arte, un dialogo tra mondi diversi, che hanno però tanto in comune e che, ormai da anni, si incrociano spesso, con sempre più cantine che decidono di affidare ad artisti di ogni genere la creazione dell’etichetta, vero e proprio biglietto da visita immediato di un vino, se non dell’intera azienda. Alla lista di cantine che abbracciano l’arte, c’è anche la Tenuta Mazzolino, cantina dell’Oltrepò Pavese che, per festeggiare i primi i 15 anni di Noir, il Pinot Nero in purezza simbolo della griffe, lancia, nella versione Magnum, la versione firmata da Jean Michel Folon.



L’artista belga ha reinterpretato i due galli, simbolo di Mazzolino, con il suo stile essenziale e stilizzato, dotandoli di un’ampia coda color arcobaleno che ricorda due pavoni, il tutto reso con delicate e, al contempo, accattivanti sfumature pastello. Un’etichetta preziosa che brinda alla bellezza della vita e alla condivisione dei valori che legavano la famiglia Braggiotti, proprietaria della Tenuta, e Jean Michel Folon che ha voluto siglare, con questo affettuoso omaggio, un’amicizia e anche la sua passione per il mondo del vino.

