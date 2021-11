Terre d’Oltrepò, le analisi confermano: nessuna sostanza proibita nei vini

Nessuna irregolarità nelle analisi dei vini sequestrati, e chiusura positiva sempre più vicina per la cantina coinvolta, la Terre d’Oltrepò, e per il territorio, l’Oltrepò Pavese, di una vicenda che, da marzo 2021, turba un territorio importante ed in perenne ricerca di rilancio. “L’analisi di revisione non ha confermato l’esito di prima istanza”. Con queste laconiche parole il Ministero dell’Agricoltura, in data 6 ottobre 2021, a mezzo dei suoi tecnici incaricati dalla Procura di Pavia di eseguire una revisione delle analisi sul vino sequestrato in cantina (il Pinot Nero vinificato rosso 2018), conferma quello che l’azienda va dicendo dall’inizio dell’indagine, spiega una nota.

“Nei nostri vini non ci sono sostanze proibite - conferma il presidente di Terre d’Oltrepò, Andrea Giorgi -già con lo spumante Metodo Classico l’esito era stato identico, dato che le analisi eseguite per conto della Procura sulle bottiglie sequestrate in Cantina non avevano rilevato la presenza delle famose diglicerine cicliche. Le analisi di revisione in contraddittorio sono state fortemente volute da noi e dai nostri difensori, nella coscienza che nel nostro vino queste sostanze non entrano. Ringraziamo la Procura per avere accolto la nostra richiesta di ripetere le analisi”. Oggi un’altra svolta nell’inchiesta che ha visto protagonista, suo malgrado, visti gli ultimi sviluppi positivi della vicenda, la cantina cooperativa, con sede a Broni.

“Speriamo si chiuda un breve ma doloroso capitolo nella storia della cantina e dell’Oltrepò Pavese. I nostri difensori - ha aggiunto Giorgi - hanno chiesto al Pubblico Ministero l’archiviazione del procedimento penale in corso, visti i risultati delle analisi. Da questa esperienza in ogni caso abbiamo imparato molto e abbiamo tratto nuova forza per guardare al futuro nell’interesse dei nostri soci e del nostro territorio. Continueremo a migliorare le nostre procedure di controllo interno ed esterno a tutela dei nostri clienti”.

Il presidente Giorgi si sofferma anche sugli strascichi negativi che questa situazione ha creato, anche sotto il profilo mediatico, al territorio. “Abbiamo anche capito - spiega il presidente Giorgi - chi sono i finti paladini della giustizia, coloro che hanno usato i media contro la nostra azienda e contro il nostro territorio senza alcuna prova concreta, quando le indagini dovrebbero essere segrete, causando un enorme danno di immagine ed economico a tutti noi operatori del vino dell’Oltrepò Pavese. Danno di cui non c’era proprio bisogno in un periodo come quello che stiamo vivendo. Ci riserviamo di rivalutare tutto quanto è stato dichiarato e scritto e di chiedere conto, anche in termini risarcitori, ai responsabili. Con un obiettivo: che in futuro degli operatori onesti non debbano più vivere la gogna sulla propria pelle”.

