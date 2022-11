“The Champagne & Sparkling Wine World Championships 2022”: Ferrari e Kettmeir al top

Non c’è solo Ferrari Trento, la griffe della famiglia Lunelli, con 120 anni di storia sulle spalle, che si è aggiudicata, per la quinta volta, il titolo di “Sparkling Wine Producer of the Year”, con ben 11 medaglie d’oro, in vetta al “The Champagne & Sparkling Wine World Championships 2022”, il più autorevole concorso al mondo sugli spumanti, creato da uno dei degustatori di riferimento nel panorama delle bollicine, Tom Stevenson. Al suo fianco, infatti, c’è il Metodo Classico Athesis Brut Alto Adige Kettmeir, premiato ieri, nella cornice della Merchant Taylors Hall di Londra, come “National Champion Best Italian Sparkling Wine” e “World Champion Rising Star”.

È la prima volta, negli otto anni della prestigiosa classifica internazionale delle bollicine italiane, per uno spumante Alto Adige Doc.

L’Italia, nel complesso, si conferma al top, con ben 53 medaglie d’oro e 129 d’argento, anche se la Francia fa meglio in termini di medaglie d’oro, con 55.

Focus - Tutte le medaglie d’oro dell’Italia ai “The Champagne & Sparkling Wine World Championships 2022”

Ca’ del Bosco

Franciacorta 2013 Annamaria Clementi Magnum

Franciacorta 2013 Annamaria Clementi

Franciacorta 2017 Vintage Collection Extra Brut

Cantina Romanese

Trentodoc 2017 Romanese Magnum

Cantine Lombardini

Lambrusco di Sorbara 2021 Rosso Secco del “C’era una volta”

Cantine Monfort

Trentodoc NV Rosé

Cantine Riunite

Reggiano NV Foglierosse Albinea Canali

Cleto Chiarli

2021 Vecchia Modena Premium Magnum

Corte Manzini

Lambrusco Grasparossa di Castelvetro NV Bolla Rossa

Lambrusco Grasparossa di Castelvetro NV Secco

Cuvage

NV Acquesi Asti

Derbusco Cives

Franciacorta 2009 Decem Annis

Endrizzi

Trentodoc 2017 Piancastello Riserva

Ferrari Trento

Ferrari Trento NV Brut

Ferrari Trento NV Brut Magnum

Ferrari Trento 2013 Ferrari Perle Nero Riserva Magnum

Ferrari Trento 2010 Giulio Ferrari Riserva Magnum

Ferrari Trento NV Maximum Blanc de Blancs Magnum

Ferrari Trento NV Maximum Rosé

Ferrari Trento 2016 Perle

Ferrari Trento 2012 Perle Bianco Riserva

Ferrari Trento 2013 Perle Bianco Riserva Magnum

Ferrari Trento 2016 Perle Magnum

Ferrari Trento 2016 Perle Rosé Riserva

Fratelli Berlucchi

Franciacorta NV Brut 25 Magnum

Franciacorta 2017 Freccianera Brut Magnum

Azienda Agricola G. Milazzo

G. Milazzo 2010 Federico II Magnum

G. Milazzo 2003 Federico II Magnum

G. Milazzo NV Riserva V38Ag V3

G. Milazzo NV Riserva V38Ag V3 Magnum

Guido Berlucchi

2015 61 Franciacorta Nature Magnum

NV 61 Franciacorta Rosé Magnum

Kettmeir

Alto Adige 2018 Athesis Brut Magnum

Lantieri de Paratico

Franciacorta NV Brut

Franciacorta NV Extra Brut

Franciacorta NV Nature

Franciacorta NV Satèn

Maso Martis

Trentodoc 2017 Blanc de Blancs Brut Magnum

Trentodoc 2015 Rosé Magnum

Mionetto

Valdobbiadene Prosecco Superiore NV Extra Dry

Mosnel

Franciacorta Moser NV 51.151

Franciacorta 2016 Parosé

Revi

Trentodoc 2017 Brut Magnum

Trentodoc 2014 Brut Jeroboam

Rotaliana Cantina in Mezzolombardo Trentodoc 2012 R Riserva

Rotari

Trentodoc 2014 Alperegis Extra Brut Magnum

Trentodoc NV Rotari Rosé

Santus

Franciacorta 2018 Dosaggio Zero

Turra

Franciacorta 2018 Satèn Magnum

Valdo Spumanti

Valdobbiadene Superiore di Cartizze NV Viviana

Vigneti Cenci

Franciacorta 2012 Sessanta Magnum

Villa Crespia

Franciacorta NV Novalia Magnum

Zanasi Societa Agricola

Lambrusco Grasparossa di Castelvetro NV Brunozanasi

