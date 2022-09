“The Champagne & Sparkling Wine World Championships 2022”: Trentodoc superstar

Trentodoc superstar (con 22 ori e 47 argenti) al “The Champagne & Sparkling Wine World Championships 2022”, il più autorevole concorso al mondo sugli spumanti, creato da uno dei degustatori di riferimento nel panorama delle bollicine, Tom Stevenson. “Il prestigioso contest internazionale ha confermato l’eccellenza qualitativa raggiunta dalla produzione Trentodoc. I risultati ottenuti ripagano le cantine del Trentodoc del rigoroso impegno alla ricerca del continuo miglioramento qualitativo, riaffermano l’unicità del nostro territorio e contribuiscono a rafforzare ulteriormente la reputazione del marchio Trentodoc sia a livello nazionale che internazionale”, commenta il presidente Trentodoc, Enrico Zanoni. E il Trentodoc, lo stupendo territorio dove si sviluppa la viticoltura di montagna, non solo supera tutti gli spumanti italiani, ma anche tutte le regioni spumantistiche del mondo, con la sola eccezione dello Champagne.

In vetta, è il caso di dirlo, Ferrari Trento, la griffe della famiglia Lunelli, con 120 anni di storia sulle spalle, che si è aggiudicata, per la quinta volta, il titolo di “Sparkling Wine Producer of the Year”. Ferrari Trento si è imposto con 11 ori, a conferma della costanza qualitativa che riesce a mantenere su tutte le proprie etichette, dai non millesimati alle riserve, anno dopo anno, e ha contribuito in modo fondamentale al risultato della Trentodoc

L’altitudine e la montagna, peculiarità identitarie di Trentodoc, rappresentano anche una grande risorsa di fronte ai cambiamenti climatici in corso: il 70% del territorio trentino è posto sopra i 1.000 metri sul livello del mare, il 20% sopra i 2.000 e sono 94 le vette che superano i 3.000 metri. Questa posizione territoriale di favore permetterà di alzare al bisogno, a livello di altitudine, la coltivazione dei vigneti, conservando la qualità del prodotto finale. Coltivato in altitudine fino a 900 metri, il Trentodoc è stato il primo metodo classico a ottenere la Doc in Italia e fra i primi al mondo.

Tra i 69 Trentodoc premiati vi sono tutte le tipologie di Trentodoc - il cui riposo sui lieviti può variare da un minimo di 15 mesi per il Senza Annata ad un minimo di 24 mesi per il Millesimato - con una prevalenza della tipologia riserva. Il disciplinare richiede un periodo minimo di maturazione sui lieviti per definire un Trentodoc Riserva di 36 mesi, ma tutte le case spumantistiche trentine prolungano di parecchio il tempo questo periodo, grazie ad un territorio unico e alla capacità degli enologi e a tutto vantaggio del vino nel calice.

Focus - Tutte le medaglia del Trentodoc al “The Champagne & Sparkling Wine World Championships 2022”



Abate Nero

SILVER Abate Nero NV Brut

Altemasi

SILVER Altemasi 2018 Millesimato Magnum

SILVER Altemasi 2014 Graal Magnum

SILVER Altemasi 2016 Pas Dosè

Borgo dei Posseri

SILVER Borgo dei Posseri 2018 Tananai Rosè

Cantina Aldeno

SILVER Cantina Aldeno 2018 Altinum Brut

Cantina d’Isera

SILVER Cantina d’Isera 2015 1907 Brut Riserva

Cantina Mori Zolli Zugna

SILVER Cantina Mori Colli Zugna NV San Mauro

Cantina Romanese

GOLD Cantina Romanese 2017 Romanese Magnum

Cantina Roverè della Luna Aichholz

SILVER Cantina Roverè della Luna 2015 Verve Riserva

SILVER Cantina Roverè della Luna 2018 Verve Rosè

Cantina Salizzoni

SILVER Cantina Salizzoni 2015 Riserva Rhodium

Cantina Sociale di Trento

SILVER Cantina Sociale di Trento NV 600Uno

SILVER Cantina Sociale di Trento NV Zell Rosè

Cantine Ferrari

GOLD Cantine Ferrari NV Brut

GOLD Cantine Ferrari NV Brut Magnum

SILVER Cantine Ferrari NV Maximum Blanc de Blancs

GOLD Cantine Ferrari NV Maximum Blanc de Blancs Magnum

GOLD Cantine Ferrari NV Maximum Rosè

GOLD Cantine Ferrari 2016 Perle

GOLD Cantine Ferrari 2016 Perle Magnum

GOLD Cantine Ferrari 2013 Perle Bianco Riserva Magnum

GOLD Cantine Ferrari 2012 Perle Bianco Riserva

GOLD Cantine Ferrari 2016 Perle Rosè Riserva

SILVER Cantine Ferrari 2013 Perle Nero Riserva

GOLD Cantine Ferrari 2013 Perle Nero Riserva Magnum

SILVER Cantine Ferrari 2009 Giulio Ferrari Riserva Magnum

GOLD Cantine Ferrari 2010 Giulio Ferrari Riserva Magnum

Cantina Rotaliana di Mezzolombardo

SILVER Cantina Rotaliana in Mezzolombardo NV R Extra Brut

GOLD Cantina Rotaliana in Mezzolombardo 2012 R Riserva

Cesarini Sforza Spumanti

SILVER Cesarini Sforza Spumanti 2012 Aquila Reale Magnum

SILVER Cesarini Sforza Spumanti 2014 1673 Riserva

SILVER Cesarini Sforza Spumanti 2015 1673 Rosè

Endrizzi

GOLD Endrizzi 2017 Piancastello Riserva

SILVER Endrizzi 2017 Piancastello Zero

Letrari

SILVER Letrari 2015 Brut

SILVER Letrari 2014 Dosaggio Zero Riserva

SILVER Letrari 2012 Brut Rosè

SILVER Letrari NV Brut Cuvée Blanche

LeVide

SILVER LeVide 2016 Cime di Altillia Extra Brut Millesimato

Madonna delle Vittorie

SILVER Madonna delle Vittorie 2017 Brut Millesimato

Man Spumanti

SILVER Man Spumanti 2018 Brut

SILVER Man Spumanti 2018 Rosè

Maso Martis

SILVER Maso Martis 2009 Madame Martis

GOLD Maso Martis 2017 Blanc de Blancs Brut Magnum

GOLD Maso Martis 2015 Rosè Magnum

Maso Poli

SILVER Maso Poli 2015 Riserva

Monfort

SILVER Monfort NV Cuvée 85

SILVER Monfort NV Cuvée 85 Magnum

GOLD Monfort NV Rosè

SILVER Monfort 2015 La Generale Dallemagne Extra Brut

Moser

GOLD Moser NV 51,151

Ress

SILVER Ress NV Maria Rosa Rosè

Revì

GOLD Revì 2017 Brut

GOLD Revì 2014 Brut

Rotari

SILVER Rotari NV Cuvée 28 Brut Magnum

SILVER Rotari NV Cuvée 28 Rosè

SILVER Rotari 2015 Alperegis Extra Brut

SILVER Rotari 2016 Alperegis Rosè

GOLD Rotari 2014 Alperegis Extra Brut Magnum

SILVER Rotari 2015 Alperegis Extra Brut Rosè Magnum

SILVER Rotari 2014 Alperegis Pas Dosè Magnum

SILVER Rotari 2013 Flavio

GOLD Rotari NV Rosè

Tenute Vidi

SILVER Tenute Vidi 2016 Brut

SILVER Tenute Vidi 2016 Brut Rosè

SILVER Tenute Vidi 2016 Brut de La Cros

Valentini di Weinfeld

SILVER Valentini di Weinfeld 2018 Brut Rosè

Villa Corniole

SILVER Villa Corniole 2018 Salisa Brut

