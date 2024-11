“The Enthusiast 100” 2024: il vino n. 1 è di Roco Winery, del Gruppo Santa Margherita, in Oregon

Barolo con 4 etichette, in testa, poi Igt Toscana e Brunello di Montalcino con 3, e Barbaresco con 2, e con una sola eccezione fuori da Piemonte e Toscana, rappresentata dal Lambrusco dell’Emilia Romagna. E un po’ meno Italia del 2024, con 13 etichette contro 16 della scorsa edizione, e molta meno varietà: è il verdetto della “The Enthusiast 100”, la classifica dei vini migliori dell’anno di “Wine Enthusiast” (le cui firme dall’Italia sono Jeff Porter e Danielle Callegari), e che arriva, come da tradizione, dopo la “Best Buys” 2024, dedicata ai vini dal miglior rapporto qualità prezzo, e la “Cellar Selection” 2024, focalizzata sui vini da lungo invecchiamento. Il vino dell’anno, per “Wine Enthusiast”, è americano, ma parla italiano, visto che è il RMS Brut Delayed Disgorgement 10-Year Sparkling 2013 di Roco Winery, una delle cantine più prestigiose dell’Oregon, acquisita, nel 2022, da Santa Margherita, polo enoico tra i più prestigiosi del Belpaese, della famiglia Marzotto, attraverso il suo ramo operativo in America, Santa Margherita Usa. Sul podio ancora l’Italia, con il Brunello di Montalcino Poggio al Vento 2016 di Col d’Orcia, al n. 2, davanti ad un altro americano, il californiano Veracity Red 2021 di Epoch, al n. 3.

In “top 10”, per il Belpaese, anche Castello di Neive, con il Barbaresco Riserva Santo Stefano Albesani 2019, al n. 5. Al n. 12, si va in Emilia Romagna, con il Lambrusco di Sorbara Rifermentato in Bottiglia Phermento 2022 di Medici Ermete, per poi ritornare nel dualismo Toscana-Piemonte. Al n. 20, infatti, ecco il Brunello di Montalcino Vigna del Fiore 2018 della Fattoria dei Barbi, davanti al Barolo Riserva 2016 di Paolo Scavino, al n. 25, e al Barolo 2019 di Borgogno della famiglia Farinetti, al n. 26. Si resta nelle Langhe alla posizione n. 33, con il Barbaresco Rocche dei 7 Fratelli 2021 di Lodali, davanti, al n. 34, al Barolo San Lorenzo di Verduno 2020 di Fratelli Alessandria. Posizione n. 37 per il Brunello di Montalcino Riserva Phenomena 2017 di Sesti, mentre al n. 38 c’è il Barolo Monvigliero 2020 di Vietti. A chiudere il gruppo degli italiani, tutti in “top 50”, un trio di Igt Toscana: il Colore 2021 di Bibi Graetz al n. 41, il Philip Red 2020 di Mazzei al n. 48, e il Poggio Valente 2023 di Fattoria Le Pupille, al n. 50.

“Fondata nel 2003 da Rollin Soles e Corby Stonebraker-Soles, Roco Winery è situata nella regione vinicola di Willamette Valley, in Oregon. Sotto la direzione agronomica ed enologica di Rollin Soles, Roco Winery produce una gamma completa di vini: spumanti, bianchi da uve Chardonnay e rossi da uve Pinot Noir. I vini Roco sono da sempre molto apprezzati da consumatori e critica: sono oltre 100 i punteggi superiori ai 90/100 ricevuti da importanti pubblicazioni solo nell’ultimo decennio. A gennaio 2022 la maggioranza della società è stata acquisita da Santa Margherita Usa, consociata e interamente controllata da Santa Margherita Gruppo Vinicolo, che ne ha riconosciuto l’eccezionale qualità e l’enorme potenziale, facendone la prima acquisizione estera. Con questo importante riconoscimento, Roco Winery continua a dimostrare l’eccellenza non solo della sua produzione, ma anche per la Willamette Valley e per l’intera produzione vinicola dell’Oregon in senso più ampio”, commenta Santa Margherita Gruppo Vinicolo.

Focus - La “top 10” ed i vini italiani nella “The Enthusiast 100” 2024 di “Wine Enthusiast”

1 - Roco Winery RMS Brut Delayed Disgorgement 10-Year Sparkling 2013

2 - Col d’Orcia Brunello di Montalcino Poggio al Vento 2016

3 - Epoch Veracity Red 2021

4 - Kosta Browne Mt. Carmel Pinot Noir 2021

5 - Castello di Neive Barbaresco Riserva Santo Stefano Albesani 2019

6 - Vizcarra Celia Red 2020

7 - Lucia by Pisoni Garys’ Vineyard Pinot Noir 2022

8 - Markus Altenburger Ried Grischenberg Leithakalk und Alte Reben Blaufränkisch 2021

9 - Domaine du Pegau Cuvée Réservée Red 2019

10 - Vasse Felix Heytesbury Chardonnay 2022

12 - Medici Ermete Phermento Lambrusco di Sorbara Rifermentato in Bottiglia 2022

20 - Fattoria dei Barbi Brunello di Montalcino Vigna del Fiore 2018

25 - Paolo Scavino Barolo Riserva 2016

26 - Borgogno Barolo 2019

33 - Lodali Barbaresco Rocche dei 7 Fratelli 2021

34 - Fratelli Alessandria Barolo San Lorenzo di Verduno 2020

37 - Sesti Brunello di Montalcino Riserva Phenomena 2017

38 - Vietti Barolo Monvigliero 2020

41 - Bibi Graetz Colore Igt Toscana 2021

48 - Mazzei Philip Red 2020

50 - Fattoria Le Pupille Poggio Valente 2020

Copyright © 2000/2024