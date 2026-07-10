“The World’s 50 Best Restaurants”, la classifica 2026 sarà svelata in Perù, a Lima, il 4 novembre

Nel 2025, a Torino, la “The World’s 50 Best Restaurants”, la più attesa e mediatica classifica delal ristorazione mondiale, insieme a tanta Italia (Paese con più ristoranti in classifica nei primi 50 del mondo), aveva incoronato al n. 1 il Perù. Con il ristorante Maido di Lima, guidato dallo chef Mitsuharu “Micha” Tsumura (che non sarà più in gara perché entra nella “Hall of Fame”, come, tra gli altri, il plurivincitore, in passato, Massimo Bottura dell’Osteria Francescana di Modena). E ora sarà proprio Lima ad ospitare l’edizione 2026 dei “The World’s 50 Best Restaurants”, sponsorizzata da S.Pellegrino & Acqua Panna (e organizzata dalla compagnia inglese William Reed, ndr), il 4 novembre. Un cambiamento di programma, rispetto al previsto, dato che la cerimonia, inizialmente, era prevista ad Abu Dhabi.

“A conferma della sua crescente reputazione come importante destinazione gastronomica, la cerimonia di premiazione si terrà per la prima volta a Lima, in collaborazione con la Commissione per la Promozione delle Esportazioni e del Turismo del Perù (PromPerú), del Ministero del Commercio Estero e del Turismo del Perù. Questo evento segna il debutto in Sud America di questa prestigiosa manifestazione mondiale”, spiega una nota ufficiale.

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