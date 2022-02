“The World’s 50 Best Restaurants”: la premiazione 2022 spostata da Mosca a Londra (a luglio)

Mentre in Ucraina si combatte e si muore, con l’esercito della Russia di Putin ormai nella capitale Kiev, la guerra si “combatte” anche con azioni simboliche del mondo, contro l’invasione russa. E così, se l’Uefa ha cancellato la finale di Champions League che era prevista a Mosca, per esempio, e la Russia è stata esclusa dallo Eurovision Song Contest (che sarà di scena a Torino), anche il mondo della cucina dà il suo contributo. La premiazione della celeberrima “The World’s 50 Best Restaurants”, la classifica dei migliori ristoranti del mondo, che sarebbe dovuta andare in scena a Mosca, a luglio 2022, è stata spostata dagli organizzatori in quel di Londra, come hanno annunciato gli organizzatori su Twitter.

