“Ticket alert” per il Mercato dei Vini dei Vignaioli Indipendenti: da oggi i biglietti sono on line

Come per un concerto rock, i biglietti si comprano on line e con un certo anticipo: da oggi ci si può assicurare l’ingresso al Mercato dei Vini dei Vignaioli Indipendenti, in programma dal 26 al 28 novembre, a Piacenza: i biglietti, disponibili qui, hanno un costo di 25 euro (che diventano 30 euro se vengono acquistati direttamente in Fiera). L’edizione n. 11 dell’evento, targato Fivi (Vignaioli Indipendenti), vede la partecipazione di oltre 850 piccoli produttori che occuperanno l’Expo Piacenza, in cui si potranno conoscere, assaggiare e acquistare migliaia di vini. Un’area sarà, invece, dedicata alla gastronomia, con le proposte degli artigiani del cibo di tutta Italia.

Copyright © 2000/2022