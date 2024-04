Tommasi arriva nel Collio: partnership con la cantina simbolo Marco Felluga - Russiz Superiore

Tommasi Family Estates, ormai uno dei gruppi più importanti e prestigiosi del vino italiano, con il cuore in Valpolicella ma ormai presente in tanti dei territori più importanti d’Italia, cresce ancora, grazie ad una partnership di assoluto prestigio, con la famiglia Felluga e la Marco Felluga Russiz Superiore (stando ai rumors, con una partecipazione di maggioranza, ndr), cantina che ha fatto la storia di uno dei territori più importanti dell’Italia bianchista, come il Collio. Grazie alla quale Tommasi, arriva a controllare direttamente quasi 900 ettari di vigna tra Tommasi in Veneto, Tenuta di Caseo in Lombardia, Casisano a Montalcino e Poggio al Tufo in Maremma Toscana, Masseria Surani in Puglia, Paternoster in Basilicata, La Massa nel Chianti Classico, ancora in forma di partnership, e le tenute sull’Etna e in Umbria). “Porterò avanti le aziende, con i nostri collaboratori, con orgoglio, mantenendo il ruolo di rappresentanza e leadership - afferma Ilaria Felluga -mentre la Famiglia Tommasi mi supporterà negli investimenti per la crescita e lo sviluppo. I capisaldi fondamentali saranno sempre quelli su cui mio nonno Marco e mio padre Roberto hanno deciso di basare il lavoro ed il loro approccio al mondo del vino, includendo l’attenzione alle tematiche della sostenibilità e l’adozione di processi innovativi, supportati da ricerche scientifiche”.

“Il cuore di questa alleanza risiede nella volontà comune di preservare e valorizzare il patrimonio vinicolo del Collio - continua Dario Tommasi, presidente di Tommasi Family Estates - mantenendo saldi i principi di eccellenza che da sempre caratterizzano sia Felluga che Tommasi, con il fine di produrre vini di altissima qualità e a ridotto impatto ambientale, rispettando il territorio, la sua storia e le sue tradizioni”.

L’accordo è frutto di mesi di dialogo e trattative, culminate con l’ingresso della Famiglia Tommasi in Russiz Superiore e nell’impegno congiunto nell’azienda Marco Felluga. Entrambe le parti hanno concordato su una partecipazione attiva della Famiglia Tommasi, anche se i marchi Marco Felluga e Russiz Superiore manterranno un’autonomia operativa e commerciale rispetto all’azienda Veneta. Russiz Superiore, situata a Capriva del Friuli, è considerata il Cru di Marco Felluga, sinonimo di storicità ed eccellenza; la tenuta, estesa su 100 ettari di cui 50 coltivati a vigneto, rappresenta un patrimonio inestimabile nel cuore del Collio. Marco Felluga, attiva da 6 generazioni, produce vini bianchi di alta qualità, ottenuti da vitigni autoctoni. Passione, esperienza e lungimiranza: sono queste le parole che meglio descrivono la relazione tra la Famiglia di Ilaria e il mondo del vino. Per Tommasi Family Estates, questa partnership fa parte di una visione e strategia a lungo termine e rappresenta un importante traguardo nella crescita dell’impresa familiare, che da oltre un secolo ha portato l’eccellenza dei vini della Valpolicella in tutto il mondo.

“Con questa alleanza - spiega una nota - si vuole inoltre esprimere ottimismo non solo per le prospettive future delle aziende e di entrambe le famiglie coinvolte, ma anche per il comparto del vino italiano, uno dei motori dell’economia nazionale, e di tutte le persone che quotidianamente si impegnano per il successo di tutta la filiera produttiva”.

