“Top 10” 2023 by “Wine Spectator”: California e Bordeaux ai vertici, aspettando il n. 1

Il Pinot Noir Sonoma Coast Royal St. Robert Cuvée 2021 al n. 4, il Paulliac 2020 di Château Lynch Bages al n. 3, ed il Pinot Noir West Sonoma Coast Freestone-Occidental 2021 di Occidental al n. 2: ecco i vini svelati oggi da “Wine Spectator” per la sua “Top 10” 2023 Dove, per l’Italia, in attesa di conoscere il “Wine of the Year”, domani, due sono, fino ad ora, le etichette italiane: il Taurasi Radici Riserva 2016 di Mastroberardino, al n. 5, ed il Chianti Classico Marchese Antinori Riserva 2020 di Antinori al n. 7. E chissà che domani non ci sia un grande alfiere del vino del Belpaese al n. 1, come già successo, in passato, solo 4 volte, con il Solaia 1997 di Antinori, nel 2000, il Sassicaia 2015 della Tenuta San Guido, nel 2018, il Brunello di Montalcino 2001 Tenuta Nuova di Casanova di Neri, nel 2006, l’Ornellaia 1998 di Tenuta dell’Ornellaia, nel 2001, oggi di proprietà del gruppo Frescobaldi (ma a quel tempo di Lodovico Antinori).

Copyright © 2000/2023