“Top 100” 2024 by “Wine Spectator”: 20 italiani in classifica (di cui ben 14 dalla Toscana)

Il vino italiano è il più amato in Usa, tanto che le importazioni dall’Italia, nel Belpaese, continuano a crescere, anche nel 2024, per 1,25 miliardi di euro nei primi 8 mesi 2024 (dati Istat analizzati da WineNews, sul 2023). Dal pubblico, ma anche dalla critica, come conferma la presenza del Belpaese, ancora una volta massiccia, e con tanti vini diversi, dal Nord al Sud, ma con tantissima Toscana (14 su 20, il 70%), nella “Top 100 - 2024” by “Wine Spectator”, la classifica influente sul mercato del vino.

Dopo i 24 della classifica 2023 (con il Brunello di Montalcino 2018 di Argiano al n . 1, e ben 7 Chianti Classico), 20 i vini italiani in questo 2024 (il “Vino dell’Anno” 2024 è il cileno Cabernet Sauvignon Puente Alto Puente Alto Vineyard 2021 di Viña Don Melchor, realtà indipendente ma riferibile alla galassia di Concha y Toro), con l’Italia che è il Paese più rappresentato (con quattro Chianti Classico e quattro Brunello di Montalcino, e tantissima Toscana, con ben 14 vini su 20 italiani, il 70%), dopo gli Usa, California in testa, che, con la vendemmia 2021, occupa più di un quarto della classifica che, peraltro, conta ben 35 new entry assolute.

Così, ai due vini tricolori in “Top 10” già annunciati nei giorni scorsi, ovvero un mito del vino italiano come il Tignanello 2021 della Marchesi Antinori, al n. 3 (e già al n. 5 nel 2022, con l’annata 2019), ed un grande alfiere delle Langhe come il Barolo Albe 2020 di G.D. Vajra, al n. 9, oggi, con la classifica svelata nella sua interezza, si sono aggiunti il Chianti Classico Berardenga Riserva 2021 di Fattoria di Felsìna al n. 13, davanti al Brunello di Montalcino 2019 di Caprili, al n. 15, al Bolgheri Superiore Piastraia 2021 di Michele Satta al n. 18, ed al Brunello di Montalcino 2019 de La Fiorita al n. 19. Ancora, al n. 22 c’è il Brunello di Montalcino Pelagrilli 2019 di Siro Pacenti, davanti ad un altro vino del Gallo Nero, il Chianti Classico Il Grigio Riserva 2021 di San Felice, al n. 24. Al n. 28 ancora un altro Brunello di Montalcino 2019, quello di Castello Romitorio dell’artista della Transavanguardia di fama mondiale Sandro Chia e del figlio Filippo Chia, mentre al n. 33 c’è un classico del Nord Italia, come l’Alto Adige Pinot Grigio 2023 di Elena Walch. Posizione n. 35, invece, per I Sodi di San Niccolò Igt Toscana 2020 di Castellare di Castellina, mentre al n. 37 canta ancora il Gallo Nero con il Chianti Classico 2021 di Vallepicciola. Si vola in Piemonte, poi, al n. 42, con il Barbera d’Alba La Gemella 2022 di Giovanni Viberti, per scendere in Sicilia al n. 44, con il Nero D’Avola Lagnusa 2022 di Feudo Montoni. Al n. 46, un altro classico, della Maremma, come il Saffredi 2021 di Fattoria Le Pupille, mentre al n. 49 c’è il Cabernet Sauvignon Santa Cristina Igt Toscana 2022 di Santa Cristina, e al n. 50 il Chianti Classico Gaiole Colledilà Gran Selezione 2021 della storica Barone Ricasoli.

Un grande alfiere e “signore del vino” delle Marche, al n. 60, con il Verdicchio dei Castelli di Jesi Classico Superiore Casal di Serra 2022 di Umani Ronchi, mentre al n. 70 figura il Soave Classico Otto 2022 di Prà. A chiudere il gruppo degli italiani, un pezzo della storia del vino di Toscana, la Vernaccia di San Gimignano Tradizionale 2022 di Montenidoli, al n. 85.

Focus - La “Top 100 - 2024” by Wine Spectator

1. Viña Don Melchor Cabernet Sauvignon Puente Alto Puente Alto Vineyard 2021

2. Beaulieu Vineyard Cabernet Sauvignon Napa Valley Georges de Latour Private Reserve 2021

3. Antinori Toscana Tignanello 2021

4. Faust Cabernet Sauvignon Napa Valley 2021

5. Chimney Rock Cabernet Sauvignon Stags Leap District 2021

6. Drouhin Oregon Roserock Pinot Noir Eola-Amity Hills 2022

7. Domaine du Vieux Télégraphe Châteauneuf-du-Pape La Crau 2020

8. Williams Selyem Pinot Noir Russian River Valley Eastside Road Neighbors 2022

9. G.D. Vajra Barolo Albe 2020

10. Ramey Chardonnay Russian River Valley 2022

11. Craggy Range Sauvignon Blanc Martinborough Te Muna 2023

12. Penfolds Cabernet-Shiraz South Australia Bin 389 2022

13. Fattoria di Fèlsina Chianti Classico Berardenga Riserva 2021

14. Turley Zinfandel California Juvenile 2022

15. Caprili Brunello di Montalcino 2019

16. Merry Edwards Sauvignon Blanc Russian River Valley 2022

17. Bledsoe Family Cabernet Sauvignon Walla Walla Valley 2021

18. Michele Satta Bolgheri Superiore Piastraia 2021

19. La Fiorita Brunello di Montalcino 2019

20. Roederer Estate Brut Anderson Valley NV

21. Carlisle Zinfandel Russian River Valley Papera Ranch 2021

22. Siro Pacenti Brunello di Montalcino Pelagrilli 2019

23. Figgins Walla Walla Valley 2020

24. San Felice Chianti Classico Il Grigio Riserva 2021

25. Rutherford Hill Merlot Napa Valley 2021

26. Dow Late Bottled Port 2018

27. St. Supéry Sauvignon Blanc Napa Valley Dollarhide Cold Concrete Fermented 2022

28. Castello Romitorio Brunello di Montalcino 2019

29. Calera Pinot Noir Mount Harlan Ryan Vineyard 2021

30. Kaiken Malbec Mendoza Ultra 2021

31. Patz & Hall Pinot Noir Sonoma Coast 2021

32. Barnard Griffin Cabernet Sauvignon Columbia Valley 2021

33. Elena Walch Pinot Grigio Alto Adige 2023

34. Bergström Pinot Noir Ribbon Ridge La Spirale Vineyard 2022

35. Castellare di Castellina Toscana I Sodi di San Niccolò 2020

36. Vik Milla Cala Millahue 2021

37. Vallepicciola Chianti Classico 2021

38. Racines Pinot Noir Sta. Rita Hills Cuvée 2021

39. Viña Cobos Cocodrilo Corte Mendoza 2022

40. Wente Chardonnay Central Coast Morning Fog 2022

41. Whitehaven Sauvignon Blanc Marlborough 2023

42. Giovanni Viberti Barbera d’Alba La Gemella 2022

43. Flowers Chardonnay Sonoma Coast 2023

44. Feudo Montoni Nero d’Avola Sicilia Lagnusa 2022

45. Château du Retout Haut-Médoc 2022

46. Fattoria Le Pupille Toscana Saffredi 2021

47. Bethel Heights Pinot Noir Eola-Amity Hills Estate 2022

48. Joseph Drouhin St.-Véran+ 2022

49. Santa Cristina Cabernet Sauvignon Toscana 2022

50. Barone Ricasoli Chianti Classico Gaiole Colledilà Gran Selezione 2021

51. Bodegas Muga Rioja Reserva 2020

52. Lavinea Pinot Noir Eola-Amity Hills 2022

53. R. López de Heredia Viña Tondonia Rioja Viña Tondonia Reserva 2011

54. Kistler Pinot Noir Russian River Valley Cuvée Natalie Silver Belt Vineyard 2021

55. Domaine Tempier Bandol Rosé 2023

56. Bodegas El Nido Jumilla Clio 2021

57. Stag’s Leap Wine Cellars Cabernet Sauvignon Stags Leap District Cask 23 2021

58. Viña Tabali Sauvignon Blanc Limarí Valley Vetas 2023

59. Isaac Fernandez Selección Ribera del Duero Finca La Mata 2022

60. Umani Ronchi Verdicchio dei Castelli di Jesi Classico Superiore Casal di Serra 2022

61. Nik Weis St.-Urbans-Hof Riesling Mosel From Old Vines 2022

62. Etxaniz Txakolina Getariako Txakolina Txomin Etxaniz 2023

63. Pierre Gimonnet & Fils Brut Blanc de Blancs Champagne Cuis NV

64. Viña Mayu Syrah Elquí Valley Gran Reserva Don Mauro Vineyard 2021

65. William Fèvre Chablis Domaine 2022

66. José Maria da Fonseca Península de Setúbal Anticiclone 2022

67. Royal Tokaji Tokaji Aszú 5 Puttonyos Red Label 2018

68. Law Beguiling Adelaida District 2021

69. J.J. Vincent & Fils Pouilly-Fuissé Famille Vincent Marie-Antoinette 2022

70. Prà Soave Classico Otto 2022

71. Aperture Chenin Blanc Clarksburg 2023

72. Massican Annia California 2022

73. Burgess Cabernet Sauvignon Napa Valley Promiscua 2021

74. Domaine Roy & Fils Pinot Noir Dundee Hills Incline 2022

75. Sullivan Cabernet Sauvignon Rutherford Coeur de Vigne 2021

76. Adegas Gran Vinum Albariño Rias Baixas Val do Salnés Astrid 2022

77. Klein Constantia Chardonnay Constantia 2022

78. Aveleda Douro Superior Vale D. Maria Vinhas do Sabor 2020

79. Domaine de la Janasse Châteauneuf-du-Pape Vieilles Vignes 2022

80. Henri Bourgeois Sancerre ES-56 Domaine 2022

81. Soalheiro Alvarinho Vinho Verde Monção e Melgaço 2023

82. Invivo Pinot Noir Marlborough X, Sarah Jessica Parker 2022

83. Château Doisy Daëne Bordeaux White 2022

84. Burn Cottage Pinot Noir Central Otago Moonlight Race 2022

85. Montenidoli Vernaccia di San Gimignano Tradizionale 2022

86. Gorman Syrah-Cabernet Sauvignon Red Mountain The Evil Twin 2021

87. Bodega Mil Suelos Estancia Uspallata Igneo Mendoza 2020

88. Yering Station Pinot Noir Yarra Valley Village 2022

89. Trimbach Riesling Alsace Frédéric Émile 2017

90. Louis Latour Corton Château Corton Grancey 2022

91. Domaines Dominique Piron Morgon Côte du Py 2022

92. Graeme & Julie Bott St.-Joseph 2022

93. Proidl Grüner Veltliner Kremstal Senftenberg Ried Pellingen Reserve 2022

94. Almacerro Cabernet Sauvignon Howell Mountain 2021

95. Flam White Label Judean Hills 2021

96. Ferren Pinot Noir Sonoma Coast 2021

97. Vhr Cabernet Sauvignon Oakville 2021

98. M. Chapoutier Hermitage Monier de la Sizeranne 2020

99. Annulus Cabernet Sauvignon Napa Valley Vine Hill Ranch Vineyard 2021

100. Rotem & Mounir Saouma Châteauneuf-du-Pape White Magis 2020

Copyright © 2000/2024