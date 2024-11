“Top 100” 2024 by “Wine Spectator”: ancora Usa al n. 5 e 6, salendo verso il podio

Con il Cabernet Sauvignon Stags Leap District 2021di Chimney Rock, ancora dalla California, al n. 5, ed il Pinot Noir Eola-Amity Hills 2022 di Drouhin Oregon Roserock, la cantina in Oregon della francese maison Joseph Drouhin, continua la scalata verso le posizioni più alte della “Top 100” 2024 by “Wine Spectator”, ritenuta la più influente sul mercato. E che, domani, svelerà le posizioni dalla 4 alla 2, per poi rivelare il “vino dell’anno” venerdì 15 novembre. Ad oggi, in “Top 10”, l’unico vino italiano resta il il Barolo Albe 2020 di G.D. Vajra, al n. 9, davanti allo Chardonnay Russian River Valley 2022 di Ramey, al n. 10, e preceduto dal Pinot Noir Russian River Valley Eastside Road Neighbors 2022 di Williams Selyem al n. 8, e uno francese, lo Châteauneuf-du-Pape La Crau 2020 di Domaine du Vieux Télégraphe, al n. 7.

Nel 2023 furono 3 le etichette italiane tra le prime 10, tra cui il n. 1, il Brunello di Montalcino 2018 di Argiano (insieme al Taurasi Radici Riserva 2016 di Mastroberardino, al n. 5, ed il Chianti Classico Marchese Antinori Riserva 2020 di Antinori, al n. 7), per 24 vini nella “Top 100” totale (che sarà svelata lunedì 18 novembre).

Copyright © 2000/2024