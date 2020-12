“Top 100 wines of Italy 2020” by James Suckling: il Brunello di Montalcino (2016 e 2015) superstar

Il Brunello di Montalcino, con le due grandi annate 2016 e 2015 (soprattutto nella versione Riserva), con ben 37 vini su 100 (e 7 tra i primi 10, compresi tutti i primi 6), superstar della “Top 100 wines of Italy 2020” by James Suckling (con il podio formato dai Brunello di Montalcino 2016 di Livio Sassetti, Castiglion del Bosco e Giodo di Carlo Ferrini e della figlia Bianca), davanti al Barolo con 17 etichette. È il verdetto della classifica 2020 dedicata all’Italia di uno dei più influenti critici internazionali del vino, attivo e seguito soprattutto in Asia ma non solo.

Con una lista molto sbilanciata su Montalcino e Langhe, come spiega lo stesso Suckling:“I miei 100 migliori vini d’Italia sono sfacciatamente, in prevalenza, Brunello di Montalcino, Barolo e Barbaresco. In questo, e nel prossimo anno, quando dovrete comprare del vino non lasciateveli scappare. I Brunello di Montalcino 2016 e le Riserva 2015 usciranno sul mercato a gennaio, Barolo e Barbaresco 2016 sono già sul mercato. Copro la Regione di Montalcino dagli anni Ottanta, ecco perchè posso dire con tutto il cuore che l’annata 2015 è la migliore annata di sempre per il Brunello di Montalcino con il 2016 che si avvicina molto, molto vicino. Quest’ultimo è più tannico e strutturato, mentre il 2015 ha tutto il frutto maturo, i tannini decisi e la lunghezza che si può desiderare da un grande sangiovese. Ed anche Barolo e Barbaresco hanno un paio di grandi annate: 2015 e 2016. Per il momento ho una leggera preferenza per i 2016, che sono di natura un po più classica. Potrebbe essere una delle più grandi annate che abbia mai valutato da Barolo, che richiama classici come il 1964 e il 1958”.

Nella “Top 10”, dietro al podio, seguono, nell’ordine, il Tassi Brunello di Montalcino Franci Riserva 2015, il Siro Pacenti Brunello di Montalcino Ps Riserva 2015, ed il Ciacci Piccolomini d’Aragona Brunello di Montalcino Vigna di Pianrosso Santa Caterina d’Oro Riserva 2015, davanti a due mostri sacri delle Langhe come il Barbaresco Asili Riserva 2016 di Bruno Giacosa, e al Barolo Cerequio 2016 di Roberto Voerzio. A chiudere, ancora il Brunello di Montalcino Cerretalto 2015 di Casanova di Neri, e l'Etna Rosso Prephylloxera La Vigna di Don Peppino 2018 di Tenuta delle Terre Nere. Vertice di una classifica con tanti dei grandi nomi del vino italiano.

Focus - L “Top 100 wines of Italy 2020” by James Suckling

1 - Livio Sassetti Brunello di Montalcino 2016

2 - Castiglion del Bosco Brunello di Montalcino 2016

3 - Giodo Brunello di Montalcino 2016

4 - Tassi Brunello di Montalcino Franci Riserva 2015

5 - Siro Pacenti Brunello di Montalcino Ps Riserva 2015

6 - Ciacci Piccolomini d’Aragona Brunello di Montalcino Vigna di Pianrosso Santa Caterina D’oro Riserva 2015

7- Bruno Giacosa Barbaresco Asili Riserva 2016

8 - Roberto Voerzio Barolo Cerequio 2016

9 - Casanova di Neri Brunello di Montalcino Cerretalto 2015

10 - Tenuta delle Terre Nere Etna Rosso Prephylloxera La Vigna di Don Peppino 2018

11 - Valdicava Brunello di Montalcino Madonna del Piano Riserva 2015

12 - Petrolo Valdarno di Sopra Galatrona 2018

13 - San Filippo Brunello di Montalcino Le Lucère Riserva 2015

14 - Domenico Clerico Barolo Percristina 2010

15 - Parusso Barolo Bussia Riserva 2011

16 - Pieve Santa Restituta Brunello di Montalcino Rennina 2015

17 - Casanova di Neri Brunello di Montalcino Tenuta Nuova 2016

18 - Eredi Fuligni Brunello di Montalcino Riserva 2015

19 - Tua Rita Toscana Redigaffi 2018

20 - Pietro Caciorgna Etna Rosso Guardoilvento 2017

21 - Poderi Aldo Conterno Barolo Cicala 2016

22 - Bibi Graetz Toscana Colore 2018

23 - Gaja Barbaresco Sori San Lorenzo 2017

24 - Roberto Voerzio Barolo La Serra 2016

25 - San Polino Brunello di Montalcino Helichrysum 2016

26 - Castello dei Rampolla Toscana Sammarco 2017

27 - Roberto Cipresso Brunello di Montalcino 2016

28 - Schiopetto Venezia-Giulia Podere dei Blumeri 2018

29 - Zenato Amarone della Valpolicella Classico Sergio Zenato Riserva 2015

30 - San Filippo Brunello di Montalcino Le Lucere 2016

31 - Pira (Chiara Boschis) Barolo Cannubi 2016

32 - Canalicchio di Sopra Brunello di Montalcino Riserva 2015

33 - Duemani Syrah Costa Toscana Suisassi 2018

34 - Luce della Vite Brunello di Montalcino 2016

35 - Valdicava Brunello di Montalcino 2016

36 - Vietti Barolo Villero Riserva 2013

37 - Pieve Santa Restituta Brunello di Montalcino Sugarille 2016

38 - Ciacci Piccolomini D’aragona Brunello di Montalcino Pianrosso 2016

39 - Gaja Barbaresco Sori Tildin 2017

40 - Schiopetto Venezia-Giulia Rivarossa 2018

41 - Masseto Toscana 2017

42 - Barone Ricasoli Chianti Classico Gran Selezione Colledilà 2017

43 - Jermann Venezia-Giulia Vintage Tunina 2018

44 - Domenico Clerico Barolo Ciabot Mentin 2016

45 - Montevetrano Colli di Salerno 2018

46 - Fattoria Le Pupille Maremma Toscana Saffredi 2018

47 - Bibi Graetz Toscana Testamatta 2018

48 - Cordero di Montezemolo Barolo Enrico Vi 2016

49 - Altesino Brunello di Montalcino Montosoli 2016

50 - Monteverro Toscana 2017

51 - Foradori Teroldego Vigneti delle Dolomiti Granato 2017

52 - Tasca d’Almerita Etna Tascante Contrada Sciaranuova Vv 2017

53 - St. Michael-Eppan Alto Adige Appius 2015

54 - Schiopetto Friulano Collio Mario Schiopetto M 2019

55 - Argiolas Isola dei Nuraghi Turriga 2016

56 - La Gerla Brunello di Montalcino Riserva Gli Angeli 2015

57 - San Polo Brunello di Montalcino 2016

58 - Mazzei Toscana Siepi 2018

59 - Tenuta di Biserno Toscana Biserno 2017

60 - Mastrojanni Brunello di Montalcino 2015

61 - Col d’Orcia Brunello di Montalcino Nastagio 2015

62 - Tenuta Sette Ponti Toscana Oreno 2018

63 - Celestino Pecci Brunello di Montalcino 2015

64 - M. Marengo Barolo Brunate 2016

65 - Argentiera Toscana Ventaglio 2016

66 - Petrolo Trebbiano Toscana Bòggina B 2018

67 - San Polino Brunello di Montalcino 2016

68 - Bruno Giacosa Falletto Barbaresco Rabajà 2016

69 - G.D. Vajra Barolo Bricco delle Viole 2016

70 - San Polino Brunello di Montalcino Riserva 2015

71 - Uccelliera Brunello di Montalcino 2016

72 - Argiano Brunello di Montalcino 2016

73 - San Felice Chianti Classico Gran Selezione Il Grigio 2016

74 - Palazzo Brunello di Montalcino Riserva 2015

75 - Planeta Nerello Mascalese Sicilia Eruzione 1614 2017

76 - Bellaria Brunello di Montalcino Assunto 2016

77 - Isole E Olena Vin Santo del Chianti Classico 2009

78 - Ampeleia Merlot Costa Toscana Empatia 2016

79 - Marchesi Antinori Bolgheri Superiore Guado Al Tasso 2017

80 - Renato Corino Barolo Arborina 2016

81 - Tenute Cisa Asinari dei Marchesi di Gresy Barbaresco Martinenga Camp Gros 2015

82 - Marcarini Barolo La Serra 2016

83 - Paolo Scavino Barolo Bricco Ambrogio 2016

84 - Silvio Grasso Barolo Annunziata Vigna Plicotti 2016

85 - Cantina Terlan Lagrein Alto Adige Porphyr Riserva 2017

86 - Renieri Brunello di Montalcino Riserva 2015

87 - Alois Lageder Chardonnay Alto Adige Löwengang 2017

88 - Ca’ del Bosco Franciacorta Cuvée Annamaria Clementi Riserva 2010

89 - Elio Grasso Barolo Ginestra Casa Mate 2016

90 - Arnaldo Rivera Barolo Vignarionda 2016

91 - Paolo Scavino Barolo Cannubi 2016

92 - La Magia Brunello di Montalcino Riserva 2015

93 - Paitin Barbaresco Sorì Paitin Vecchie Vigne Riserva 2015

94 - Luce della Vite Toscana Luce 2017

95 - Silvio Nardi Brunello di Montalcino Vigneto Manachiara 2016

96 - Pio Cesare Barbaresco Il Bricco 2016

97 - Poggio Antico Brunello di Montalcino Riserva 2015

98 - Frescobaldi Brunello di Montalcino Ripe al Convento di Castelgiocondo Riserva 2015

99 - Azelia Barolo Cerretta 2016

100 - Tenuta San Guido Bolgheri-Sassicaia Sassicaia 2017

