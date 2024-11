“Top 100 Wines of the Year” by “Vinous” (Antonio Galloni): “count down” iniziato, con tanta Italia

Da Speri a Terlano, da San Leonardo a Galardi, da Tenuta delle Terre Nere a Sottimano, da Piaggia a Sartarelli: sono i nomi dei produttori italiani che fanno parte della prima “Top 100 Wines of the Year list” by Vinous (diretto da Antonio Galloni), che, oggi, ha svelato le posizioni dalla 100 alla 61 (e che poi proseguirà con quelle dalla 60 alla 41, e ancora dalla 20 alla 11, per concludere un lunghissimo “count down” svelando le prime 10 posizioni un vino al giorno, ndr). E, come in tutte le classifiche internazionali, l’Italia del vino è ben rappresentata, da Nord a Sud.

Ad oggi, “primo” degli italiani è il San Leonardo 2019 di Tenuta San Leonardo, una delle perle del Trentino, al n. 67, che precede, al n. 75, il Carmignano Riserva 2020 di Piaggia. Dall’Alto Piemonte arriva il n. 78, ovvero il Bramaterra 2019 de Le Pianelle, mentre al n. 79 c’è l’Amarone delle Valpolicella Classico Sant’Urbano 2019 di Speri. Posizione n. 80 per il Brunello di Montalcino 2019 de Il Poggione, mentre al n. 85 c’è il Barbaresco Currà 2021 di Sottimano.

Si vola in Sicilia, invece, alla posizione n. 87, con l’Etna Rosso 2022 Prefillossera La Vigna di Don Peppino Calderara Sottana di Tenuta delle Terre Nere, che precede l’Igt Toscana Uno 2021 di Tenuta di Carleone, dal territorio del Chianti Classico. Posizione n. 92 per un’icona del vino del Meridione, il Terra di Lavoro 2021 di Galardi, dalla Campania, mentre al n. 95 c’è una delle etichette simbolo dell’Alto Adige, il Vorberg Pinot Bianco Riserva 2021 di Terlano. A chiudere la lista degli italiani, ad oggi, un classico delle Marche, come il Verdicchio dei Castelli di Jesi Classico Superiore Balciana 2020 di Sartarelli. In attesa di vedere come si posizioneranno le altre etichette italiane in classifica, nei prossimi giorni.

