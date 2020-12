Tra co-branding e ricerca, vino e tecnologia: la partnership tra Bellavista e Lg Signature

La sinergia tra eccellenze di campi diversi è una delle strategie che si sente più spesso caldeggiare quando si parla di vino. E c’è chi la mette in pratica, come avviene nella nuova partnership tra Bellavista, griffe del Franciacorta del Gruppo Terra Moretti, ed Lg Signature, brand premium del colosso della tecnologia Lg Electronics. Una collaborazione battezzata dal lancio di una nuova cantinetta hi-tech da parte di Lg, che chi acquisterà vedrà recapitarsi con una bottiglia di Bellavista Meraviglioso Vittorio Moretti, ma che va oltre, e vedrà la creazione, da parte di Bellavista, di un percorso guidato che il marchio di Franciacorta proporrà ai suoi visitatori nella prossima primavera, che prevede l’utilizzo delle tecnologie Lg Signature.



I due brand, sottolinea una nota, sono accomunati da una vicinanza di valori che li ha portati a essere entrambi patner e fornitore ufficiale del Teatro Alla Scala di Milano, il tempio della grande musica al quale Bellavista ha dedicato uno speciale vintage che ne porta il nome.



Un sodalizio che si rinnova ogni anno con la Prima del 7 dicembre (che, in questo 2020, sarà celebrata senza pubblico in sala, ma in diretta su Rai 1, dalle ore 17, con uno spettacolo ispirato a Dante, “A riveder le stelle”, con le musiche delle opere di Verdi, Donizetti, Puccini, Wagner, e non solo, e star della lirica, come Roberto Alagna e Placido Domingo, e del balletto come Roberto Bolle, per citarne solo alcuni, ndr), e che, a partire dal 2021, troverà proseguimento nell’esperienza Bellavista Teatro alla Scala by LG all’insegna di valori comuni: dalla costante ricerca dell’eccellenza alla meticolosa attenzione al particolare, dalla passione per la cultura e per l’arte, al comune approccio che combina artigianalità e innovazione.

“Il know-how tecnologico di Lg Signature si sposa e si mette al servizio della tradizione Bellavista per creare una sinergia d’intenti in grado di portare intatto il valore e la personalità inconfondibile di ogni vino nelle case delle persone”, ha dichiarato Sergio Buttignoni, Corporate Marketing Director di LG Electronics Italia. “Insieme abbiamo voluto creare un’esperienza unica per coloro che visiteranno le cantine Bellavista e per coloro che vorranno riprodurre la magia di quella esperienza a casa propria tramite la Cantinetta Lg Signature”.L’esperienza messa in campo da Bellavista nel percorso visite delle proprie cantine sarà pronta nei primi mesi del prossimo anno e sarà incentrata sull’identità di uno specifico vino: il Vintage Bellavista Franciacorta Brut Teatro alla Scala. Nelle parole di Francesca Moretti, ad Bellavista e presidente del gruppo vino Terra Moretti, sarà “un percorso tra arte e natura, tra tecnologia e manualità che consentirà di immergersi nel mondo di valori e di ispirazioni di un vintage di rara armonia”.

La collaborazione con Bellavista nella presentazione della Cantinetta per vini si inserisce in un percorso di avvicinamento al mondo dell’enogastronomia che Lg Signature ha intrapreso già all’inizio del 2020 attraverso la scelta di James Suckling, famoso critico enologico americano, come brand ambassador della cantinetta. James Suckling ha sposato subito il valore tecnologico del prodotto e il supporto che la tecnologia di cui è dotato può portare nel settore dell’enologia.

Copyright © 2000/2020