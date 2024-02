Tra formazione e comunicazione, il mondo del vino e del “fuori casa” si incontrano nei “Wine Lab”

Un “giro d’Italia enoico” per far incontrare i produttori di vino ed i professionisti di bar e ristoranti, un momento di crescita professionale e di arricchimento che può avere anche importanti sviluppi per il futuro, perché i consumi sono, sovente, condizionati da vari aspetti che vanno dalla selezione dei prodotti alla qualità della carta dei vini, fino a tutto quel mondo che abbraccia le scelte pre e post-consumazione che possono rivelarsi decisive nel processo di fidelizzazione di un cliente. Compresi i wine lovers che, giustamente, hanno le loro esigenze e vedono il momento della degustazione come un’esperienza particolare da vivere. Formazione, comunicazione e attenzione ai particolari sono, quindi, requisiti fondamentali per un locale di qualità e per mettersi in mostra in un mercato “saturo” di concorrenza. Partesa, azienda leader in Italia nei servizi di vendita, distribuzione, consulenza e formazione per il canale horeca, promuove nuove occasioni di incontro tra gli operatori del fuoricasa e le oltre 130 cantine da Italia, Europa e Usa, che firmano i vini del suo ampio portfolio. Lo farà, da marzo a novembre, attraverso 12 “Wine Lab”, ovvero incontri itineranti sul territorio, dedicati ai produttori locali e ad una selezione di quelli nazionali ed esteri, e, ad ottobre, con la quarta edizione di “Wine Cube - A Great Experience”, evento dedicato al vino tra degustazione, formazione e comunicazione.

Tornando ai “Wine Lab”, il primo sarà quello di Cuneo (4 marzo) a “La Porta delle Langhe” di Cherasco dove i gestori dei locali piemontesi avranno la possibilità di degustare centinaia di vini e di conoscere da vicino i 70 produttori da tutta Italia (con un focus sulle cantine del territorio) e da Francia, Spagna, Germania, Austria, Slovenia e California. Dopo Cuneo, i Wine Lab faranno tappa l’11 marzo a Milano Marittima, il 18 marzo a Castiglioncello e l’8 aprile a Roma, per poi proseguire a maggio in Puglia, Toscana e Friuli, a ottobre in Lombardia, Abruzzo e Piemonte, e a novembre in Umbria e Veneto. Gli imprenditori, inoltre, potranno usufruire della consulenza personalizzata dei venditori e dei Wine Specialist Partesa, negli aspetti della loro attività, e, quindi, dalla definizione della carta vini all’orientamento di scelte strategiche.

“Il mondo del vino - spiega Alessandro Rossi, National Category Manager Wine Partesa - è sempre stato in evoluzione ma, mai come prima d’ora, la comunicazione è diventata un fattore determinante: il pubblico di appassionati, dai nuovi a quelli di lungo corso, non vuole più semplicemente bere un buon vino, vuole conoscerne i produttori e lasciarsi affascinare dalla loro storia e dalle loro terre. I “Wine Lab” sono un format di eventi sul territorio ideato appositamente per permettere ai gestori dei locali di incontrare e conoscere personalmente i produttori, i loro vini e le loro esperienze, oltre che di confrontarsi con i venditori Partesa e Wine Specialist Partesa”.

