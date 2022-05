Tra gelate, crisi geopolitiche, Covid e clima: tutti i dossier aperti del vino di Francia

Con la nomina del nuovo Primo Ministro, Élisabeth Borne, il nuovo Governo francese prende forma, e il 20 maggio anche rue de Varenne, storica sede del Ministero dell’Agricoltura e dell’Alimentazione (diventato, segno dei tempi, dell’Agricoltura e della Sovranità Alimentare) ha il suo nuovo inquilino: Marc Fesnau, vice presidente del Mouvement Démocrate che prende il posto di Julien Denormandie, particolarmente stimato dal mondo del vino. Che, da settimane, aspetta un confronto con il Governo.

Sul tavolo, una pila di dossier e richieste di aiuto, da parte di un settore che deve far fronte alla tempesta perfetta che si è abbattuta sull’economia del vino (come su quella ogni altro comparto), tra crisi geopolitiche, Covid e clima, con il piano di sostegni alle aziende colpite dalle gelate nel 2021 ancora da portare a termine (l’obiettivo è chiudere il dossier antro la vendemmia).

Il settore chiede poi un periodo di 10 anni per il rimborso dei Prestiti Garantiti dallo Stato, il riconoscimento delle cantine cooperative come organizzazioni professionali, la riforma dell’assicurazione dei raccolti (con l’obiettivo di applicare il nuovo sistema dal 1 gennaio 2023), e allo studio ci sono anche nuove norme sull’irrigazione e proposte di revisione del sistema delle riserve di cantina per gli Igp. Insomma, neanche una settimana in carica, e per il neo Ministro dell’Agricoltura Marc Fesnau l’agenda, sul fronte vino, è già pienissima ...

Copyright © 2000/2022