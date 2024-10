Tra glamour, star system ed eventi: così le bollicine del Franciacorta costruiscono il loro valore

Parola d’ordine del Franciacorta: essere nei calici di chi conta. Che siano gli “Emmy Awards” a Los Angeles, i prestigiosi “Oscar” della tv americana, evento atteso e seguito in diretta da milioni di persone; che sia la “Milano Fashion Week”, uno degli appuntamenti della moda più importanti a livello internazionale; che sia la prestigiosa alleanza con la Guida Michelin - che vede il Franciacorta diventare da quest’anno “Sparkling Wine Partner” dopo essere stato, per tre anni consecutivi “Destination Partner” della celebre “Rossa” (sulla scia della partnership, anch’essa triennale, stretta con la Guida Michelin negli Stati Uniti nel giugno 2024); che sia il “Festival Franciacorta”, case history virtuosa dell’enoturismo che, nel 2024, è riuscito a richiamare oltre 25.000 appassionati tra castelli, ville e cantine del territorio, senza dimenticare gli eventi nei ristoranti di alto livello negli Usa con le “Franciacorta Restaurant Weeks”; che sia la “Mille Miglia”, la gara automobilistica più spettacolare al mondo, oppure “Orticolario”, evento artistico dedicato alla cultura del paesaggio nella splendida Villa Erba a Cernobbio. Così, perseguendo una strategia di marketing basata su un mix vincente di lusso, glamour, celebrities e partnership d’eccezione, le bollicine del Franciacorta sono diventate le protagoniste assolute dei brindisi più esclusivi in Italia e all’estero. Quello messo in moto dal Franciacorta è un progetto di comunicazione che ha portato il territorio-simbolo della spumantistica italiana sotto i riflettori dei più importanti appuntamenti internazionali, esempio forse unico nel Belpaese di Consorzio del vino che, in pochi anni, è riuscito a costruire un valore inestimabile (ad oggi il giro d’affari stimato è di 500 milioni di euro, come raccontiamo nel nostro ultimo video). Un’operazione che era riuscita solo a pochi, singoli brand, diventati casi eccellenza nel mondo. Ed ora il “Festival Franciacorta” è partito per un tour europeo che - passando da Zurigo, Genova e Vienna - arriverà ad Amburgo, sempre nella cornice di location esclusive.

Per il quarto anno consecutivo, il Franciacorta - una realtà che oggi conta 3.000 ettari di vigneto, 123 cantine e 20 milioni di bottiglie - è stato “Official Sparkling Wine” degli Emmy Awards, gli “Oscar” della tv americana, uno degli eventi più prestigiosi dell’industria televisiva e cinematografica globale. Da Meryl Streep a Jennifer Aniston, da Reese Witherspoon a Colin Farrel, da Selena Gomez a Steve Martin, da Ron Howard a Henry Winkler, da Joshua Jackson a Matt Bomer, passando per Robert Downey Jr, Naomi Watts e Sofia Vergara, è lunghissimo l’elenco delle celebrities che hanno brindato con le bollicine-simbolo dell’eccellenza spumantistica italiana, al “Governors Gala”, l’esclusivo after-party dedicato ai premiati e ad un parterre di protagonisti dell’industria televisiva internazionale. Alto tasso di glamour ai “Sustainable Fashion Awards” 2024, il prestigioso evento organizzato dalla Camera Nazionale della Moda Italiana, che, nell’ambito della “Milano Fashion Week” - di cui da 12 anni il Franciacorta è brindisi ufficiale - ha premiato, nella suggestiva cornice del Teatro alla Scala, figure e realtà dell’industria della moda impegnate in pratiche sostenibili, con il Franciacorta protagonista dei brindisi di vip e influencer (tra gli ospiti Chiara Maci, Giulia De Lellis, Madalina Ghenea e Costanza Caracciolo).

Tra le alleanze più prestigiose siglate dal Consorzio c’è quella con la Guida Michelin: dal 2021 ad oggi il territorio della Franciacorta è stato “Destination Partner” della “Rossa” (dopo Parma e Piacenza), con la presentazione della guida a Brescia, in una seguitissima serata di gala. Un sodalizio che da quest’anno vede un cambio (la Michelin sarà presentata il 5 novembre, a Modena, ndr), con la Franciacorta che si conferma “Sparkling Wine Partner” ufficiale, oltre ad essere sponsor del “Sommelier of the Year Awards”. Un’alleanza “gemella” di quella appena siglata con la a Michelin negli Stati Uniti, che durerà per i prossimi tre anni, dove il Consorzio del Franciacorta non solo sostiene il premio al miglior sommelier, ma è protagonista, con le sue etichette, delle celebrazioni per le nuove Stelle. Ma la denominazione lombarda negli Usa investe anche su eventi destinati al consumatore finale, come la “Franciacorta Restaurant Weeks”, che coinvolge 16 ristoranti tra New York, Miami e Chicago, in una serie di tasting e abbinamenti con le bollicine di Franciacorta protagoniste. Una visione strategica che mette in grande rilievo gli Stati Uniti, che, con il 12,4% dell’export rappresentano, dopo Svizzera (21,5% dell’export totale) e Germania (12,5%), il terzo Paese di riferimento per le esportazioni di bottiglie made in Franciacorta”.

“Orticolario”, raffinato appuntamento dedicato alla cultura del paesaggio che si svolge a Villa Erba, a Cernobbio, ospita esclusive degustazioni di Franciacorta, e la Docg bresciana è stata riconfermata, anche quest’anno, “Official Sparkling Wine” della Mille Miglia, la “corsa più bella del mondo”, trovando in questo evento un legame naturale, due brand bresciani simboli del made in Italy. L’iconica competizione automobilistica rivive sotto forma di gara storica dal 1977, ricalcando il percorso che ha reso Brescia celebre a livello internazionale come punto di partenza e di arrivo.

“Un successo non casuale, che deriva da un territorio vocatissimo che abbiamo ereditato, e per questo non abbiamo nessun merito, ma anche dal grande lavoro che in questa terra di agricoltori ed imprenditori è stato fatto per valorizzare i nostri prodotti, per far crescere la qualità, ma anche per raccontare quello che questa terra straordinaria ha da offrire, oltre al vino ovviamente, e per valorizzare tutto il territorio”, come ha detto, a WineNews, Silvano Brescianini, presidente del Consorzio del Franciacorta, nel celebrare proprio i 25 anni del “Festival Franciacorta”, uno degli eventi di vino & territorio più longevi e strutturati, nato nel 2000, capace di calamitare non solo brand-leader, per valori e volumi, della spumantistica Metodo Classico italiana, ma anche 25.000 visitatori, tra degustazioni in cantina, pic-nic in vigna, yoga, concerti, passeggiate a cavallo o in bicicletta, momenti culturali e non solo, coinvolgendo un pubblico variegato di giovani, persone più mature, gruppi di amici e famiglie, tutti uniti dalla passione per le bollicine Metodo Classico italiane.

Il “Festival Franciacorta”, in questi giorni, è protagonista anche di un tour europeo, partito dalla Svizzera: l’elegante Hotel Baur au Lac, a Zurigo, ha celebrato la tradizione e l’eccellenza delle bollicine italiane, con la partecipazione di 30 produttori che hanno offerto agli ospiti una degustazione esclusiva, tra Brut, Satèn, Rosé e millesimati. Il prossimo evento sarà di scena, a Genova, il 14 ottobre, nella splendida cornice di Palazzo Ducale, dove 40 aziende vinicole presenteranno le loro eccellenze in una giornata dedicata alla cultura gastronomica e vinicola del Franciacorta. Il tour proseguirà poi ad Amburgo, il 17 ottobre, con una cena esclusiva dove i vini saranno abbinati ai piatti della famosa chef Cornelia Poletto; infine, il 19 novembre, Vienna ospiterà una prestigiosa masterclass, nella quale esperti del settore condivideranno la loro passione per il Franciacorta, con un pubblico di appassionati e professionisti.

