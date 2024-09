Silvano Brescianini: “gli italiani amano Franciacorta, e noi siamo veramente grati di questo”

Tra mercato in salute, posizionamento, partnership d’eccellenza e zonazione, a WineNews, Silvano Brescianini, presidente Consorzio del Franciacorta, racconta come un territorio, relativamente giovane, sia riuscito a diventare un riferimento per la spumantistica Metodo Classico nel mondo. Brescianini analizza il segreto del successo e le strategie del Consorzio e motiva le collaborazioni d’eccezione che intrattiene, descrivendo un mercato in salute. E la zonazione? Franciacorta pensa al prossimo importante passo: i singoli territori in etichetta, così da poterli valorizzare appieno.

