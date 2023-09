Medium del territorio, e della contemporaneità italiana: le bollicine del Franciacorta

Il segreto del successo degli spumanti nelle parole dei winelovers: festa, allegria, leggerezza, buonumore, abbinabilità, leggerezza, felicità, benessere, amicizia, convivialità, le parole chiave secondo gli appassionati. Con una visione corroborata da quella degli “addetti ai lavori” (come Fabrizio Nonis, conduttore tv), da un territorio in festa. Cresciuto, nel suo appeal, anche grazie a partnership importanti del Consorzio del Franciacorta, con la Guida Michelin, la Mille Miglia, gli Emmy Awards e non solo ...

