Tra sponsor di maglia e official supplier, il legame tra i club di calcio e l’enogastronomia

Il calciomercato è ancora aperto, tra ultimi colpi in canna, esuberi e qualche addio doloroso, con la variabile Arabia Saudita, che ha ridisegnato le rose di tante squadre europee, comprese alcune della nostra Serie A. Squadre che, nello scorso weekend, dopo due mesi di trattative e voltafaccia, ha finalmente ridato voce al campo, sfoggiando le nuove maglie, quella della stagione 2023/2024, tra classicismo e design arditi. Il merchandising, del resto, è una leva economica importante per i club, così come gli sponsor, arrivati sul davanti delle maglie solo negli Anni Settanta del Novecento, e diventati oggi, in alcuni casi, decine: sponsor di maglia, sponsor di manica, sponsor tecnici, main sponsor, top sponsor, partner, official supplier, e chi più ne ha più ne metta.

Legare il nome della propria azienda a quello di una squadra di calcio di Serie A, del resto, è quasi sempre una scelta strategica fortunata, come sanno bene le grandi aziende del food del Belpaese. Il binomio Napoli-Buitoni ai tempi di Maradona, così come quello tra Lazio e Cirio a cavallo tra la fine degli Anni Novanta del Novecento e l’inizio degli Anni Duemila, sono due esempi, tra tanti, memorabili. Oggi, sono in pochi a “resistere” sulle maglie delle squadre della nostra Serie A, e tutti con un forte legame territoriale. Il Cagliari ne ha due, entrambi simboli della Sardegna gastronomica: la birra Ichnusa e il produttore di latte e formaggi dell’isola Arborea; l’Empoli non prescinde neanche in questa stagione dalla sua storica partnership con i gelati Sammontana, anch’essi empolesi; sponsor di manica dell’Udinese, infine, è il Prosciutto di San Danilele.

Nella “piramide” degli sponsor, ad altezze diverse, si moltiplicano comunque brand e aziende del wine & food del Belpaese. Partendo dal vino, e procedendo in rigoroso ordine alfabetico, il Bologna tra i suoi premium partner ha i Vini d’Italia dell’imbottigliatore Alessandro Berselli; la Fiorentina, tra gli Official Supplier, vanta la più antica famiglia del vino di Toscana e di riferimento della viticoltura italiana nel mondo: Marchesi Antinori; l’Official Wine Supplier dell’Inter, ormai da qualche anno, è il gruppo Santa Margherita, le cui bollicine di Prosecco hanno bagnato anche le celebrazioni dello scudetto n. 19, nel 2021.

Ed ancora, la Lazio, seconda forza della scorsa Serie A, tra i propri Official Supplier ha addirittura due aziende del vino: Caparzo, prestigiosa realtà del Brunello di Montalcino guidata da Elisabetta Gnudi Angelini, di storica fede biancoceleste, e Vini Fantini, gruppo dalle radici abruzzesi ma che abbraccia tutto il Meridione d’Italia, guidato da Valentino Sciotti; rinnovata anche la partnership tra il Monza e Maximilian I, brand di punta di Cadis 1898 e Silver sponsor della società lombarda, che punta a confermarsi in Serie A; il Wine Supplier della Roma di Mourinho è, invece, Valdo, tra i più grandi produttori di Prosecco; tra i fornitori ufficiali del Sassuolo, c’è Cantine Maschio, del gigante della cooperazione vitivinicola del Belpaese Cantine Riunite & Civ; infine, tra gli Official Partner del Torino, ci sono le bollicine del brand 958 Santero, del gruppo vitivinicolo controllato dalla famiglia Santero, ma anche il produttore di Barbaresco Montaribaldi, Official Supplier del club granata.

Non finisce, ovviamente, qui. Spostandoci sul lato food, l’Atalanta ha Wuber come Top Sponsor, Sanpellegrino come Official Water e MySpritz come Official Sponsor; Bologna ha le patate Selenella tra i Top Partner; la Fiorentina Coop Firenze come Gdo Partner e Sammontana come Gelato Ufficiale; l’Inter Heinz come Official Sauce Partner, Gatorade come Official Sports Drink, La Molisana come Official Pasta e S. Bernardo come Official Water Partner; tra i tanti sponsor della Juventus ci sono i biscotti Balocco e i wurstel Wuber; la Lazio ha l’acqua Filette tra gli Official Partner ed il Birrificio Tre Caratteri come Official Supplier; per il Lecce, la mozzarella Deliziosa è Premium Partner e McDonald’s Official Partner; Tra i Partner del Milan spiccano Lete, Gatorade, La Molisana e Molino Casillo; Main Partner del Monza sono fratelli Beretta e Lete; Coca-Cola è Global Partner del Napoli, che ha anche Garofalo come Official Partner; tra i Proud Partners della Roma ci sono Ferrarelle e Algida; il Torino ha Fratelli Beretta come Principal Partner, e Panealba Campiello come Top Partner; la Birra Ufficiale dell’Udinese è Birra Moretti.

