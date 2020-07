Tra tanti dubbi, una certezza: il Mercato dei Vini dei Vignaioli Indipendenti (Fivi)

In un panorama fieristico del vino falcidiato dalle cancellazioni, dai rinvii, dai ridimensionamenti e da format riveduti e corretti, che fanno spazio all’esperienza virtuale a discapito di quella reale, c’è un appuntamento che resiste, senza cambiare troppo, e senza spostamenti di data, un unicum. È il Mercato dei Vini dei Vignaioli Indipendenti della Fivi (Federazione Italiana Vignaioli Indipendenti), che torna a Piacenza dal 28 al 30 novembre, con un’edizione - la n. 10 - in cui lo spazio espositivo sarà più ampio, nel rispetto delle norme del distanziamento sociale, gli orari di apertura estesi, con ingressi contingentati e monitorati.

“Con la conferma del Mercato dei Vini dei Vignaioli Indipendenti - spiega Matilde Poggi, presidente Fivi - i Vignaioli Indipendenti vogliono ritrovare il piacere dello stare insieme ma anche mandare un messaggio forte per la ripartenza del settore vitivinicolo e non solo. Per la Fiera di Piacenza, nostro partner in questo progetto da anni, questa sarà la prima esposizione organizzata direttamente dopo il lockdown e le restrizioni dovute al Covid-19”.

L’immagine dell’edizione n. 10 è stata disegnata da Gianluca Folì, illustratore romano, già autore nel 2016 dell’immagine del Mercato. Un uomo e una donna ballano stretti con armonia e forza; sono un vignaiolo e la Madre Terra, abbracciati a loro volta dai tralci della vite che crea un legame profondo tra i due: così l’illustrazione della nuova locandina, con cui i Vignaioli Indipendenti danno appuntamento a tutti gli appassionati di vino nell’atmosfera del loro Mercato.

