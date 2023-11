Tutti i migliori vini a meno di 20 euro selezionati da “Berebene” 2024, la guida del Gambero Rosso 

L’Aglianico del Vulture Baliaggio 2021 della Cantina di Venosa (miglior vino sotto i 10 euro), il Primitivo di Manduria Anima di Primitivo 2021 di Tenute Eméra Claudio Quarta Vignaiolo (miglior vino rosso), il Frascati Superiore 2022 di Casale Marchese (miglior vino bianco), l’Oltrepò Pavese Pinot Nero Metodo Classico Brut 2017 di Cà del Gè (miglior spumante), il Chiaretto di Bardolino Classico Vigne Alte 2022 di Zeni 1870 (miglior vino rosato) e il Moscato d’Asti Lumine 2022 di Ca’ d’Gal (miglior vino dolce): sono i “magnifici sei”, al vertice di ogni categoria, selezionati tra 921 grandi etichette messe in fila da “Berebene” 2024, la guida del Gambero Rosso che, con una veste totalmente rinnovata, seleziona i migliori vini italiani entro i 20 euro. Nella pubblicazione, pensata come una carta dei vini ideale, le etichette premiate - perfette per un consumo quotidiano - sono tutte descritte nel dettaglio e con un punteggio in centesimi (utilizzato per la prima volta), scelte dai degustatori del Gambero Rosso tra quasi 50.000 vini. Il tetto massimo per l’accesso alla pubblicazione è appunto 20 euro, una soglia psicologica che in Italia consente di accedere ad un portafoglio enorme e preziosissimo di vini, vitigni e stili differenti.

