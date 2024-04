Tutto il percorso della bottiglia a portata di “click”: Gruppo Meregalli punta sul Blockchain

Obiettivo, alzare ancora il livello di trasparenza e sicurezza, due requisiti imprescindibili per chi opera nel mondo del vino. Novità in arrivo dal Gruppo Meregalli, una delle più importanti e storiche realtà di distribuzione di wine & spirits di alto pregio (con oltre 160 anni di attività e una distribuzione di marchi prestigiosi come Tenuta San Guido, Argiolas, Speri, Oddero, Nino Franco, Badia a Coltibuono, Ciacci Piccolomini d’Aragona ma anche Domaines Barons de Rothschild, Penfolds, Bollinger, Francis Ford Coppola Winery, tra gli altri), che decide di puntare sul sistema Blockchain con l’obiettivo di garantire la tracciabilità del prodotto in ogni fase, da quando esce dalla cantina al proprio magazzino fino alla consegna al cliente.

Attraverso la Blockchain, Gruppo Meregalli punta ulteriormente ad alzare il livello di sicurezza delle etichette acquistate per tutti gli attori della filiera, dal produttore fino al consumatore finale che può monitorare il percorso della bottiglia a portata di “click”: basta infatti inserire il numero di documento della bolla e il codice articolo del prodotto ed il sistema restituirà tutte le informazioni sul ciclo di vita della singola etichetta.

“Grazie a questa tecnologia - ha detto Marcello Meregalli, ad Gruppo Meregalli -, possiamo dare ancora più trasparenza e garanzia ai clienti di come il nostro Gruppo cura i prodotti distribuiti. Mostrare come funziona il nostro processo logistico è importante. Il cliente, inoltre, in caso di problematiche, potrà avere certezza di come gli è stato recapitato il prodotto, azzerando anche il problema dei falsi e del parallelo”.

