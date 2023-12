Un brindisi al tifo, con la limited edition di Prosecco Docg di Santa Margherita per l’Inter

Se le bollicine sono le grandi protagoniste soprattutto nei momenti di festa, la passione degli italiani per lo sport, e per il calcio in particolare, non va mai in vacanza. E ad unire la voglia di brindare ed il tifo, questa volta sulla sponda “nerazzurra” di Milano, ancora una volta, sono il Gruppo Santa Margherita, una delle realtà leader del vino italiano, e l’Inter, all’anagrafe FC Internazionale Milano, di cui il gruppo vinicolo della famiglia Marzotto, per la seconda stagione consecutiva, è Official Wine Partner.

E dopo il successo della “capsule collection” dedicata alla stagione 2022/23, che ha accompagnato i brindisi dei tifosi per le vittorie del club nerazzurro, ora arriva una nuova limited edition in cui l’iconico Valdobbiadene Prosecco Superiore Docg Brut si rifà il look, vestendosi ancora una volta con i colori del club di Lautaro Martinez, Nicolò Barella (che è anche un dichiarato grande appassionato di vino) e compagni.

Una limited edition che vuole “celebrare la solida alleanza tra due realtà accomunate dalle radici italiane e dal prestigio globale: da un lato, l’Inter, fondata nel 1908 e oggi riconosciuta tra i Club italiani più importanti a livello internazionale, e, dall’altro, Santa Margherita, icona dell’enologia made in Italy d’eccellenza e protagonista con i suoi vini di innumerevoli brindisi in oltre 90 Paesi”. Per appassionati e tifosi, la bottiglia è in vendita nello store dell’Inter su Amazon.

