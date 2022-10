Un brindisi di beneficenza a Monza per Casa Lilt, nuovo centro di prevenzione oncologica

Un aperitivo tinto di rosa, come il colore-simbolo della campagna per la prevenzione del cancro al seno: lo ha organizzato, a Monza, il Gruppo Meregalli per raccogliere fondi a sostegno di Casa Lilt, un’intera palazzina destinata a diventare un grande polo di prevenzione oncologica per Monza e la Brianza. Nella serata charity sono stati raccolti 10.000 euro. Ma gli appuntamenti continuano sempre guardando al nobile scopo (prox evento 27 ottobre, cena in Gruppo Meregalli, sempre a Monza, a cura dello chef Theo Penati del ristorante stellato Pierino Penati).

Copyright © 2000/2022