Un caffè per tutti: il 3 giugno, con la riapertura dell’Italia, parte l’iniziativa di Illy

Superare un momento di crisi economica, difficoltà e diffidenza, con uno dei simboli della convivialità e della tradizione italiana, il caffè: questa l’idea di Illy, azienda leader nel settore del caffè, che con la riapertura dei bar ha deciso di dedicare una giornata alla solidarietà, dando un segnale di vicinanza ai locali che sono stati chiusi per più di due mesi, e in profonda crisi, ma anche una “spinta” ai consumatori, contro paura e diffidenza. Il 3 giugno, giorno di riapertura dell’Italia, Illy offrirà a un caffè a tutti, in tutti i punti Illy e i bar partner d’Italia, pensando ad un piccolo gesto per far in modo che “le persone tornino nel loro bar preferito”, come spiega Massimiliano Pogliani, amministratore delegato di illycaffè. “Un piccolo gesto carino, simbolico e anche concreto in occasione del giorno della riapertura dell’Italia”.

