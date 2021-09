Un concorso, una guida e un progetto visuale per la promozione dell’olio extravergine d’oliva

Un concorso internazionale (il più selettivo e antico, eredità diretta de “L’Orciolo d’Oro” ), una guida (con i migliori oli extravergini d’oliva del mondo) ed un progetto visuale (“I Volti dell’Olio”): sono i tre pilastri su cui poggia “Lodo”, il nuovo progetto di “Qualifying Gourmet” che, a 30 anni dalla sua nascita, raccoglie il testimone dello storico concorso “L’Orciolo d’Oro”, mettendo al centro la divulgazione culturale e la valorizzazione dei territori delle aziende produttrici di olio extravergine d’oliva. Ci sarà, come detto, una competizione internazionale, con 358 aziende e 533 oli in gara in diverse categorie, tra cui spiccano il Best Company 2022, il Best Olive Oil Mill 2022, il Design Award, per il packaging più innovativo e accattivante; il Milano Award, conferito all’azienda formata da giovani promesse dell’olivicoltura e il Pink Planet Award, che sarà consegnato a un’azienda “al femminile”. A dicembre 2021, invece, arriverà la “Guida 2022” dei migliori oli extravergini d’oliva del mondo: attraverso descrizioni di aziende, luoghi, profumi, sapori e persone racconterà le emozioni di ciò che una bottiglia d’olio regala e la passione di chi la produce. Infine “I Volti dell’Olio”, un progetto attraverso il quale il prestigioso fotografo Gianmarco Chieregato ritrarrà i volti dei patron delle aziende vincitrici in ognuna delle categorie del concorso. Una proposta visiva importante che, pubblicata in guida, comunicherà attraverso i volti dei produttori la passione, il sacrificio e l’amore per la propria terra.

