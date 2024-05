Un gel ricavato dalle proteine del siero di latte per disinnescare gli effetti dell’alcol

Un gel ricavato dalle proteine del siero di latte e che sarebbe capace di disinnescare l’alcol prima che entri nel sangue e faccia effetto. È il risultato di uno studio degli scienziati del Politecnico federale di Zurigo, pubblicato sulla rivista “Nature”, a partire dal fatto che l’alcol ingerito passa dallo stomaco all’intestino, viene assorbito nel flusso sanguigno sotto forma di acetaldeide e quindi trasportato al fegato come acido acetico. Ed è proprio l’acetaldeide la sostanza dannosa per il nostro corpo: il gel permetterebbe di “saltare” questo passaggio intermedio di scomposizione dell’alcol che il nostro organismo compie in automatico. “Il prodotto converte l’alcol direttamente in acido acetico senza produrre acetaldeide - spiega Raffaele Mazzenga, direttore dell’Istituto di Scienze dell’Alimentazione al Politecnico di Zurigo e responsabile dello studio - ciò significa che se il gel viene assunto prima o durante il consumo, l’alcol viene convertito prima che entri nel flusso sanguigno. Il composto non funziona però se viene ingerito dopo”.

“Non intendiamo in alcun modo incoraggiare il consumo di alcol - sottolinea Mezzenga - è più salutare non bere affatto”. Lo studio offre comunque “prove evidenti che il composto riduce gli effetti negativi dell’alcol in tutti gli organi come il fegato, l’intestino e così via. Il gel potrebbe essere particolarmente interessante per le persone che non vogliono rinunciare al piacere dell’alcol, ma che contemporaneamente non vogliono appesantire il proprio corpo e non sono interessate dai suoi effetti”.

Il gel per adesso è stato sperimentato sui topi e si è dimostrato in grado di ridurre i livelli di alcol nel sangue fino al 50%. Prima che possa essere approvato per l’uso nell’uomo saranno necessari altri test clinici, ma intanto i ricercatori hanno già richiesto un brevetto e ipotizzano diversi campi di applicazione. Il composto è prodotto a partire da una proteina del siero del latte che a sua volta è un sottoprodotto della produzione di formaggio. Questa proteina viene bollita per diverse ore in modo da formare lunghi filamenti ai quali vengono aggiunti acqua e sale per formare la gelatina. I ricercatori hanno poi aggiunto ferro, glucosio e oro, ottenendo così un prodotto che innesca una serie di reazioni a cascata che alla fine convertono l’alcol direttamente in acido acetico.

