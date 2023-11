Un giro d’Italia eccellente: ecco i “Platinum Award” by “The Winehunter”, Helmuth Kocher

Dalle eccellenze del territorio come Terlano, San Michele Appiano, Cantina di Cortaccia, Nals Margreid e Colterenzio, dall’Alto Adige, a Maso Martis, dal Trentino, passando per scoperte dei grandi classici da tutta Italia, come Duemani, Il Marroneto, Ornellaia, Tua Rita e Vecchie Terre di Montefili dalla Toscana, Bertani (Angelini Wines & Estates), De Buris (Tommasi Famili Estates), Scriani e Carlo Ferragù dal Veneto, Braida, Conterno Fantino, Domenico Clerico, G.D. Vajra e Poderi Luigi Einaudi dal Piemonte, passando per la Franciacorta, con Bellavista, Cà del Bosco, Monte Rossa e Bersi Serlini, per la Campania, con Cantine Antonio Mazzella, Quintodecimo, Vinosìa e Cantine Iannella, per l’Abruzzo, con La Valentina, ed ancora la Sardegna, con Cantina di Santadi ed Attilio Contini, la Sicilia, con il vino “sottomarino” di Jamin Underwaterwines, e la Valle d’Aosta, con Rosset Terroir, senza dimenticare qualche “sconfinamento” come in Francia, con Champagne Encry, Cipro, con Ekfraseis, e Svezia, con Blaxsta, azienda che possiede il vigneto commerciale più a Nord in Europa, vicino a Stoccolma: ecco le firme dei vini che si sono aggiudicate i “Platinum Award”, i migliori vini secondo “The Winehunter”, Helmuth Kocher. Che, insieme a tante altre eccellenze del wine & food d’Italia e non solo, saranno protagoniste al Merano Wine Festival n. 32, di scena a Merano da domani 3 novembre al 7 novembre 2023.

Focus - Tutti i “Plantinum Award” by “The Winehunter” Helmuth Kocher

Abruzzo

La Valentina - 2021 Docheio Montepulciano d’Abruzzo Doc

Alto Adige - Südtirol

Cantina Kurtatsch - 2020 Freienfeld Alto Adige / Südtirol Riserva Chardonnay Doc

Cantina San Michele Appiano - 2018 Appius Alto Adige / Südtirol Bianco Doc

Terlano - 2010 Rarity Alto Adige / Südtirol Terlano Pinot Bianco Doc

Nals Margreid - 2019 Nama Alto Adige / Südtirol Gran selezione Chardonnay Doc

Colterenzio - 2019 Lr Alto Adige / Südtirol Riserva Bianco Doc

Campania

Cantine Antonio Mazzella - 2021 Gawem Ischia Biancolella Doc

Quintodecimo - 2018 Vigna Quintodecimo Taurasi Riserva Docg

Vinosìa Luciano Ercolino - 2022 Sintonia Irpinia Doc

Cantine Iannella - 2012 “1920” Aglianico del Taburno Doc Taburno Doc

Lombardia

Bellavista - 2016 Riserva Vittorio Moretti Franciacorta Riserva Brut Nature Docg

Ca’ del Bosco - 2014 Annamaria Clementi Franciacorta Brut Nature Docg

Monte Rossa - Cabochon Fuoriserie N. 024 Franciacorta Metodo Classico Brut Docg

Bersi Serlini - 2007 Mia Franciacorta Riserva Nature Brut Docg

Piemonte

Braida - 2020 Bricco dell’Uccellone Barbera d’Asti Docg

Conterno Fantino - 2019 Castelletto “Vigna Pressenda” Barolo Docg

Domenico Clerico - 2019 Ginestra Ciabot Mentin Barolo Docg

G.d. Vajra - 2019 Bricco Delle Viole Barolo Docg

Poderi Luigi Einaudi - 2020 Barbaresco Docg

Sardegna

Cantina Santadi - Festa Norìa

Attilio Contini - 1997 Vernaccia di Oristano Riserva Doc

Sicilia

Jamin Underwaterwines - 1980 Marsala Vergine Riserva Secco Doc Vintage 1980 Marsala Dop

Toscana

Duemani - 2020 Suisassi Costa Toscana Igp

Il Marroneto - 2018 Selezione Madonna delle Grazie Brunello di Montalcino Docg

Ornellaia - 2020 Bolgheri Superiore Doc

Tua Rita - 2020 Redigaffi Toscana Merlot Igt

Vecchie Terre di Montefili - 2019 Vigna Vecchia Toscana Igt

Trentino

Maso Martis - 2018 Monsieur Martis Trento Millesimato Rosè Brut Doc

Valle d’Aosta

Rosset Terroir - 2020 Chardonnay 770 Valle d’Aosta Doc

Veneto

Carlo Ferragù - 2016 Amarone della Valpolicella Docg

Bertani - 2013 Amarone della Valpolicella Classico Docg

De Buris (Tommasi Family Estates) - 2011 De Buris Amarone della Valpolicella Riserva Classico Docg

Scriani - 2008 Twenty 20° Anniversary Verona Rosso Igt

Francia

Champagne Encry - 2012 Champagne Millesimato Le Mesnil Sur Oger Blanc De Blancs Grand Cru

Svezia

Cantine Blaxsta - S.A. Mulled Apple Spice

Cipro

Ekfraseis - 2021 Madari Hills Collection Xinisteri

