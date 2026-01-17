Un inno alla pasta fresca preparata come vuole la tradizione, con un tocco di creatività

“Che sia lunga o corta, liscia o rigata, classica o colorata… basta che sia pasta!”, queste le parole che anticipano il titolo del primo ricettario di Elena Spisni, sfoglina e food creator, seguita da quasi 400.000 persone sui suoi canali social: “Basta che sia pasta” (Mondadori Electa, pp. 192, prezzo di copertina 24,90 euro). Il volume è un inno alla pasta fresca fatta come vuole la tradizione, con un tocco di creatività e tutto il calore della cucina di casa, che passa attraverso gesti lenti e familiari: la farina scelta con cura, le uova da rompere con attenzione, gli impasti da “sentire” sotto le dita mentre prendono forma. Un manuale accogliente che insegna non solo la tecnica, ma anche la gioia semplice di preparare qualcosa con le proprie mani e di condividerlo con chi si ama, trasformando ogni ricetta in un piccolo abbraccio fatto di farina.

Tra queste pagine si trovano tutti gli “ingredienti” che servono per diventare veri maestri della pasta fresca: dalla scelta degli ingredienti agli utensili indispensabili, fino ai consigli per tirare la sfoglia al punto giusto e ai segreti per conservarla, cuocerla e non sbagliare nemmeno un formato. Un percorso completo attraverso la pasta fresca in tutte le sue forme: tortellini sottilissimi, tortelloni generosi, ravioli morbidi e stagionali, eleganti agnolotti del plin, paste lunghe (tagliatelle, tajarin, busiate), fino alle paste corte modellate a mano come un gioco: garganelli, cavatelli, gnocchi. E non possono mancare impasti per ogni gusto: la pasta solo tuorli dal giallo intenso, quella senza uova dal carattere deciso, le paste colorate agli spinaci, barbabietola o zafferano, e le scenografiche paste bicolore per i giorni speciali. A completare il menu, ricette delicate e perfette per accompagnare ciascun formato: condimenti, ripieni equilibrati, brodi ricchi e sughi che profumano di tradizione.

