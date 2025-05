Un melting pot culturale, dal cibo alla musica: al “Cous Cous Fest” 2025 con Peppone e Fedez

Il cibo, rappresentato dal piatto per eccellenza che accomuna i Paesi del Mar Mediterraneo e le tradizioni dei suoi popoli, e la musica, l’arte che, più di ogni altra, unisce le persone cantando con una sola voce. E non solo, perché mettere assieme tutto questo, con un calice di buon vino, non è più solo un gesto simbolico, ma un invito a riscoprire la convivialità e lo stare insieme, facendo incontrare mondi diversi e generazioni diverse, attorno alla stessa tavola, imbandita di quei prodotti di territorio che appartengono alla nostra storia e che appassionano le persone. Ecco gli ingredienti del “Cous Cous Fest” 2025, il più importante Festival italiano dedicato all’integrazione culturale attraverso il cibo, che torna, con l’edizione n. 28, a San Vito Lo Capo (19-28 settembre), una delle “perle” della Sicilia e del Mediterraneo, che si fa portavoce di un messaggio di speranza ancora più importante oggi, per costruire insieme un futuro di pace, dialogo e cooperazione in tutto il mondo.

E che, nell’attesa, ha acceso i riflettori sui primi ospiti d’eccezione, come Fedez, in concerto gratuito (ad eccezione della nuova Area Pit con biglietti al costo simbolico di 15 euro), il 25 settembre, sulla spiaggia siciliana, pronto a far ballare il pubblico del Festival con i suoi brani più amati e le ultime hit, da “Bella Storia” a “La Dolce Vita”, da “Mille” a “Battito”, presentato al Festival di Sanremo 2025. E, poi, Giuseppe “Peppone” Calabrese, volto amatissimo della Tv e conduttore di programmi come “Linea Verde” e “Camper” su Rai1, Cavaliere al Merito della Repubblica, ambasciatore della Dieta Mediterranea, oste e gastronomo, che porterà al Festival la sua passione per il territorio, la cucina e le storie autentiche d’Italia. Al suo fianco torneranno Federico Quaranta e Valentina Caruso, già apprezzati conduttori delle scorse edizioni, per raccontare la gara più gustosa e multiculturale dell’anno, tra cooking show, talk, lezioni di cucina, incontri e wine tasting.

Il Festival, infatti, come da tradizione, avrà il suo cuore nel “Campionato del mondo di cous cous”, che vedrà una giuria popolare ed una giuria di esperti, guidata da Angelo Mellone, direttore Intrattenimento Day Time Rai, decreterà il miglior piatto preparato da chef di 10 diversi Paesi del mondo, capace di essere simbolo di scambio e dialogo tra culture.

