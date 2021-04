Un mondo barocco e libero: ecco il “Queendom” di Lady Gaga per Dom Pérignon

Dopo le anticipazioni, ieri la storica griffe dello Champagne Dom Pérignon, di proprietà del gruppo del lusso Lvmh, ha svelato la campagna pubblicitaria firmata con Lady Gaga. Un mondo in cui la libertà creativa regna assoluta. Un mondo inebriante in cui tutti sono i benvenuti. Così, dal suo sito, la maison racconta il “Queendom”, ossia il regno di Lady Gaga, creato insieme al designer Nicola Formichetti. C’era lui, ad immortalare la prima Lady Gaga, quella esagerata, barocca, esteticamente provocatoria di “Poker Face”, che rivive nello spot (fotografato e diretto da Nick Knight, tra i più grandi fotografi del mondo della moda e dello spettacolo) che lancia la sua partnership con Dom Pérignon. Certo non uno Champagne qualunque, che ha il merito, enorme, di essere stato capace, ancora una volta, di cambiare “registro”, declinando in maniera originale un messaggio mai banale. Fatto, come annunciato, di una esplosione di fantasia, libera e positiva, con la donna (da qui il concetto di “Queendom”, che rende al femminile il regno, ossia “Kingdom”, di accezione prettamente maschile) al centro di tutto. Nel mondo del reale, del tangibile, invece, il “Queendom” di Lady Gaga è una edizione limitata, una scultura - anche questa firmata insieme a Nicola Formichetti - in 110 esemplari, in vendita in autunno, la cui vendita finanzierà le attività della “Born This Way Foundation” di lady Germanotta.

Copyright © 2000/2021