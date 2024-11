Un super wine tasting con i vini vincitori di “Wow! The Italian Wine Competition” 2024

Un super wine tasting con oltre 150 vini “wow”, ovvero i vincitori del contest enologico della storica rivista “Civiltà del bere”, protagonisti dell’edizione n. 7 di “Wow! The Italian Wine Competition” 2024: l’evento andrà in scena il 25 novembre allo Spazio Base di Milano (per stampa, professionisti e appassionati). Protagoniste 50 aziende prestigiose dell’enologia made in Italy - da Allegrini a Bortolomiol, da Marisa Cuomo a Cusumano, da Tenuta Fertuna a Tenute Gregu, da Leone de Castris a Letrari, da Cantine Lunae a Mezzacorona, da Nino Negri a Nododivino, da Pasqua Vini a Planeta, da Rocca delle Macìe a Santadi, da Tramin a Umani Ronchi, da Venica & Venica a Zorzettig, per citarne alcune - che proporranno al pubblico tutti i vini insigniti di medaglia d’oro e i premi speciali, per una degustazione itinerante tra celebrità e nuove scoperte.

Insieme alle etichette vincitrici, le cantine potranno presentare in assaggio un “vino promessa”: una novità o una bottiglia speciale, sulla quale puntano particolarmente. Ma ci sarà anche un wine bar con tutti i Premi Speciali, tra cui gli Ambasciatori del Territorio, i vini più meritevoli di ciascuna denominazione, e i Premi Tipicità, etichette che hanno guadagnato un punteggio di tipicità superiore a 9,5/10. Ai “Best in Class” sarà dedicato anche il corner Speed tasting, una novità nella novità, dove alcuni giudici di “Wow! 2024” si alterneranno al banco per raccontare i vincitori assoluti di ogni tipologia.

