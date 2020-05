Un tour nel Chianti Classico, con un click: il Consorzio lancia il catalogo digitale del Gallo Nero

Visto che, come ben si sa, nonostante l’avvio della “Fase 2” gli spostamenti ancora non sono liberi, e quindi migliaia e migliaia di enoappassionati non potranno raggiungere i grandi territori del vino, saranno proprio questi ultimi ad entrare nelle case dei wine lovers, attraverso internet: è questo, in breve, l’intento del Consorzio del Chianti Classico, uno dei territori enoici italiani più amati e conosciuti del mondo, che ha deciso di abbracciare il digitale, in tempi di lockdown il principale canale di comunicazione. Così, è nato “Il più grande catalogo del Chianti Classico”, un vero e proprio catalogo completo del Gallo Nero, dove con un solo click, si possono scoprire non solo tutte le aziende del territorio, con annessi spazi e-shop, contatti e informazioni sulle etichette e sulla cantina, ma anche la lista dei locali che hanno organizzato il servizio di delivery o asporto, col Gallo Nero in carta. Un modo per colmare il vuoto lasciato dall’incontro personale, almeno finché non sarà possibile tornare a visitare direttamente le cantine, degustare con i produttori e scoprire i paesaggi (anche vitati) che fanno dell’Italia uno dei Paesi più belli del mondo.

