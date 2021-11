Un triumvirato tra Italia, Francia e Spagna alla guida degli enologi del mondo

Se Italia, Francia e Spagna sono i tre Paesi più importanti per la produzione di vino del mondo (da soli, oltre ad un patrimonio immenso da un punto di vista storico, culturale, economico e di biodiversità, pesano per la metà della produzione di vino mondiale), è quasi fisiologico che ci siano un italiano, un francese e uno spagnolo alla guida dell’Union Internationale des Oenologues, la federazione mondiale che riunisce al suo interno tutte le organizzazioni di categoria nazionali degli enologi. Che, nell’assemblea, in queste ore, a Milano, in Assoenologi, ha riconfermato alla presidenza Riccardo Cotarella (già presidente degli Enologi Italiani) ed il francese Serge Dubois, ai quali si è aggiunto, come terzo presidente, in una sorta di triumvirato enologico, lo spagnolo Santiago Jordi Martin. Che, insieme, dunque, guideranno gli enologi del mondo per i prossimi tre anni.

