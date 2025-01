Un viaggio “digitale” attraverso 1.151 indirizzi di eccellenza della gastronomia

É ormai un punto di riferimento imprescindibile per appassionati e professionisti del settore, ispirando anno dopo anno gourmand e operatori del settore alla scoperta di storie, talenti e tendenze con un unico obiettivo: raccontare l’eccellenza. É online, in versione digitale, l’edizione n. 18 della “Guida ai Ristoranti d’Italia, Europa e mondo”, ideata da Paolo Marchi e Gabriele Zanatta, uno sguardo sul mondo della ristorazione raccontato da 71 autori che hanno percorso strade, incontrato storie e assaggiato cucine, restituendo un ritratto vivido e contemporaneo del gusto. Ben 1.151 destinazioni tra ristoranti, trattorie, pasticcerie e gelaterie dove l’Italia, protagonista indiscussa con 908 insegne, si distingue per la varietà e la qualità delle sue tavole. La Lombardia domina la scena con 186 locali recensiti, seguita da Veneto (85), Piemonte (80), Lazio (75) e Toscana (72). Sono 243 invece le schede nel mondo e, a dare una ventata di freschezza, l’ingresso di 180 nuove realtà, molte delle quali guidate da chef under 30: una generazione che sta riscrivendo le regole della cucina con idee audaci e grande sensibilità verso il futuro. E non mancano anche quest’anno i Premi che celebrano i più meritevoli talenti della gastronomia italiana e internazionale, un impegno da parte della Guida per premiare ed incoraggiare l’arte e la creatività degli chef, la loro passione e la ricerca d’eccellenza: tra i premi più importanti, Miglior Chef femminile a Cinzia De Lauri e Sara Nicolosi del Ristorante Altatto (Milano), Miglior Chef maschile a Marco Ambrosino di Sustanza (Napoli), Miglior Chef internazionale a Halvar Ellingsen di Kvitnes Gård a Vesterålen (Norvegia), Miglior Sommelier femminile a Chiara Graziani di Geranium a Copenhagen (Danimarca), Miglior Sommelier maschile Gianluca Sanso del Ristorante Cracco (Milano), Miglior Maitre a Matteo Lattanzi del Gourmetstube 1897 dell’Hotel Quellenhof, San Martino in Passiria (Bolzano), Giovane Famiglia ai Sirk del ristorante Trattoria Al Cacciatore de La Subida a Cormons (Gorizia), e molti altri.

“Mai come quest’anno è importante leggere e approfondire le guide al mangiar bene - commenta Paolo Marchi, fondatore di Identità Golose - le nostre guardano all’Italia, all’Europa e al mondo e il lavoro non è mai stato così profondo e preciso come in questa occasione, reduci dagli anni bui della pandemia, delle guerre in Ucraina e Medio Oriente e in equilibri economici molto precari, si è ristretto il campo e ogni decisione va ponderata profondamente. Con margini stretti, chi decide di aprire un ristorante lo deve fare con una profonda analisi di quello che questo comporta. Non si può essere spensierati come un tempo, quando si aveva un margine di errore per intervenire e correggersi. Questa situazione consiglia prudenza ai più, ma anche un'estrema voglia di crescere nei più determinati, soprattutto sul fronte dell’innovazione”.

“Nell’anno dei vent’anni di Identità Golose è giusto che anche la presentazione delle nostre guide digitali, trovasse modi e forme innovativi rompendo riti spesso noiosi e troppo istituzionali - spiega Claudio Ceroni, fondatore Identità Golose e presidente MagentaBureau - abbiamo così pensato di creare un vero e proprio evento, un “Guida Day” che vede alla mattina la presentazione della diciottesima Guida ai Ristoranti e al pomeriggio la seconda edizione della Guida Pizzerie & Cocktail Bar d’Autore. Due pubblici diversi che hanno avuto modo di intrecciarsi e di incontrarsi anche attraverso una ricca esperienza gastronomica messa a punto con la collaborazione della famiglia Cerea e dei fratelli Lebano”.

Tra le novità, un'inedita sezione dedicata ai “Tables on the beach”, una celebrazione della cucina che si affaccia sul mare: 89 luoghi che raccontano la magia del litorale italiano, dove le portate diventano specchio del paesaggio e ogni esperienza gastronomica racconta il fascino della costa.

Ad arricchire la guida, tornano infine le “Storie di Gola”, cinque racconti che intrecciano cronaca e visione, firmati da giornalisti e food writer capaci di leggere il presente e anticipare il domani. Atenaide Arpone, Pina Sozio e Silvia Cittadini accendono così i riflettori su 20 pasticcerie, 28 panetterie e 45 gelaterie che segnano una direzione interessante, scelte per la loro visione sostenibile e creativa. Lo sguardo si allarga poi al futuro: Andrea Ciprian esplora la rinascita gastronomica di Cortina, che si prepara alle Olimpiadi 2026, mentre Kyoko Nakayama racconta Osaka, città che ospiterà l’Expo 2025, dove la cucina si fa simbolo di identità e innovazione.

Focus - Tutti i Premi speciali della “Guida ai Ristoranti d’Italia, Europa e mondo” 2025

La Miglior Chef - premio Acqua Panna - S.Pellegrino

Cinzia De Lauri e Sara Nicolosi - Altatto, Milano

Il Miglior Chef - premio Berto’s

Marco Ambrosino - Sustanza, Napoli

Il Miglior Chef Internazionale

Halvar Ellingsen - Kvitnes Gård, Vesterålen (Norvegia)

Il Miglior Chef Pasticcere - premio Molino Dallagiovanna

Fabrizio Fiorani, Principe di Belludia a Il San Corrado, Noto (Ragusa)

Sorpresa dell’anno - premio Distilleria Bonaventura Maschio

Ausa Ristorante di Anisia Cafiero e Pasquale De Biase - Isernia

Il Miglior Sous-Chef - premio Divine Creazioni

Mauro Siega - Atelier Moessmer Norbert Niederkofler, Brunico (Bolzano)

La Miglior Sommelier - premio Guido Berlucchi

Chiara Graziani - Geranium, Copenhagen (Danimarca)

Il Miglior Sommelier - premio Guala Closures

Gianluca Sanso - Ristorante Cracco, Milano

Il Miglior Maitre - premio Kettmeir

Matteo Lattanzi - Gourmetstube 1897 dell’Hotel Quellenhof, San Martino in Passiria (Bolzano)

Servizio e Accoglienza - premio The Fork

Enrico Bartolini al Mudec - Milano

Giovane Famiglia - premio Olitalia

Famiglia Sirk del ristorante Trattoria Al Cacciatore de La Subida - Cormons (Gorizia)

Il Miglior Food Writer

Lavinia Martini - Cibo Today

Il Miglior Influencer

Lorenzo Prattico - @prattquello

Contaminazioni

Charles Joshua Pierce - Ristorante LORTO del Nordelaia, Cremolino (Alessandria)

Sperimentazione in cucina - premio Latteria Sorrentina

Nicola Bonora - Motelombroso, Milano

Identità di Pasta - premio Pastificio Felicetti

Fusillone Monograno Felicetti, crema di mandorle e ricci di mare, seppie alla brace e prezzemolo di Gianluca Renzi - Le Cattedrali Relais, Asti

Identità di Riso - premio Risobuono

Riso, piselli e finocchietto di Caterina Ceraudo - Ristorante Dattilo, Strongoli (Crotone)

Table on the Beach - premio Ceretto

Langosteria Paraggi - Santa Margherita Ligure (Genova)

