Un viaggio nelle regioni del vino italiano in 144 lotti: ecco l’asta online Finarte

Una selezione di 141 lotti, che percorre le maggiori Regioni del vino italiane e un numero ancora maggiore di denominazioni, dalle più conosciute a quelle di nicchia, animano l’asta online (ed a tempo) di Finarte che - aspettando l’appuntamento con la grande vendita all’incanto in marzo - il 13 febbraio assegnerà ai collezionisti centinaia di bottiglie. Prezzi di partenza assolutamente accessibili, e lotti, oltre che per tutte le tasche, per tutti i gusti, con una chicca “storica”: le 12 bottiglie di Chardonnay 1989 della griffe del Brunello di Montalcino Banfi, dedicate a 12 diversi protagonisti della scena politica italiana - da Craxi a De Michelis, da Andreotti a Cossiga - disegnati dal mitico Giorgio Forattini per celebrare i Mondiali di Calcio “Italia 90”, dal nome “Forza Italia”.

Da segnalare, tra gli altri, i Barbaresco di Pio Cesare e Bruno Giacosa, i Barolo di Borgogno, il Dolcetto di Gaja, i Friulano di Vigne di Zamò e Toròs, i Brunelli di Montalcino di Argiano, Fattoria dei Barbi e Caparzo, i Chianti Classico di Villa Antinori e Barone Ricasoli, e poi la Puglia, con le bottiglie di Leone De Castris su tutte, e l’Umbria, con il Rubesco Vigna Monticchio di Lungarotti e il Sagrantino di Montefalco di Tenuta del Cerro, ma anche Lazio, Romagna, Sicilia, Calabria, Campania e Abruzzo, i rossi dalla Francia e dalla Ribera del Douro, la selezione di vini dolci di Fattoria Le Pupille, il Vecchio Samperi Riserva 20 anni di De Bartoli, ed una selezione di distillati da tutto il mondo.

