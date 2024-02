Una moneta per “Tintilia e Caciocavallo” del Molise, una per “Cantucci e Vinsanto” della Toscana

Dalla moneta dedicata ad Albachiara di Vasco Rossi, prima della serie “Canzoni italiane”, a quelle celebrative per il 250esimo anniversario della Fondazione del corpo della Guardia di Finanza e i 100 anni della prima trasmissione radiofonica. Da Rita Levi Montalcini, unica donna italiana ad aver ricevuto il Nobel per la Medicina, alla Ducati, fino alla leggenda dell’atletica italiana, Pietro Mennea, in vista dei “Campionati Europei di Atletica Leggera Roma 2024”. Ecco le curiosità per i collezionisti del genere, previste dalla Collezione Numismatica della Repubblica Italiana 2024, emessa dal Ministero dell’Economia e delle Finanze e coniata dall’Istituto Poligrafico e Zecca, e presentata nei giorni scorsi a Roma, che non dimentica l’enogastronomia, puntando su due abbinamenti “vino-cibo” davvero peculiari.

Con una emissione dedicata a “Tintilia e Caciocavallo” del Molise, dove i grappoli del vitigno simbolo della Regione ed il celebre formaggio si stagliano sullo sofondo dei “diavoli danzanti” e delle “maschere dei Misteri” di Campobasso, che sarà emessa il 28 maggio 2024, ed una dedicata all’abbinamento tipico della fine pasto di tutta la Toscana, “Vinsanto e Cantucci”, ai quali fanno da sfondo simboli della bellezza universale come la cupola del Brunelleschi, il Campanile di Giotto e la Torre di Arnolfo di Palazzo Vecchio, a Firenze, e all’armonia delle colline senesi. “In un mondo sempre più virtuale, queste monete, e il lavoro industriale e artistico che le sostiene - ha affermato il Ministro dell’Economia e delle Finanze, Giancarlo Giorgetti - sono inestimabili: rappresentano un simbolo di cultura, ambasciatrici dell’Italia e del made in Italy, che coniuga la bellezza col saper pensare e fare”.

“La collezione esprime in maniera paradigmatica le progettualità, la missione e le eccellenze dell’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. Ogni anno si arricchisce con l’introduzione di novità ed è frutto della creatività con cui i maestri incisori cercano di coniugare e fondere il rispetto per la storia con lo studio delle più moderne tecnologie applicate alla numismatica, in un continuo intreccio tra tradizione e innovazione” ha dichiarato il presidente dell’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, Paolo Perrone.

