Una nuova cantina d’autore in Toscana: la firmerà l’architetto Marco Casamonti per Poggio Antico

Il bello ed il buono si incontrano, ancora una volta, grazie al vino. Succede a Poggio Antico, una delle più belle aziende del territorio di Montalcino, su una delle colline più alte, ad oltre 500 metri di altitudine, con 35 ettari a vigneto (di cui 28 a Brunello), per oltre 30 anni guidata da Paola Gloder, ed acquisita, nel 2017, dalla compagnia belga Atlas Invest, attiva soprattutto nel settore dell’energia e del real estate, e fondata nel 2007 da Marcel van Poecke. E che ora, per progettare e costruire la “Nuova Cantina di Poggio Antico”, ha chiamato alla sua corte il n. 1 degli architetti italiani, in tema di cantine, e non solo, ovvero Marco Casamonti, già firma, in Italia, della celebratissima cantina Antinori nel Chianti Classico ed eletta, tra le altre cose, cantina più bella del mondo “World’s Best Vineyards” nel 2022, e poi nella “Hall of Fame”.

Un secondo progetto nel mondo del vino in Italia, dunque, per Marco Casamonti e per lo studio Marco Casamonti & Partners - Archea Associati, che, nel frattempo, fra tanti altri progetti di assoluto prestigio, ha realizzato la cantina Changri-La a Penglai, in Cina, e progettato l’ampliamento della nuova cantina di Ba Na Hills in Vietnam.

La presentazione del progetto (su invito, ci sarà anche WineNews, ndr) sarà di scena il 1 marzo, a Firenze, negli uffici della Presidenza della Regione Toscana, con la partecipazione di Eugenio Giani, presidente della Regione Toscana. Che si prepara, dunque, a vede nascere un’altra cantina d’autore, che si aggiunge ad una lunga lista con nomi come Petra di Mario Botta, per il Gruppo Terra Moretti, a Suvereto, Rocca di Frassinello, a Giuncarico, in Maremma, del gruppo Domini di Castellare, firmata da Renzo Piano, o la Tenuta dell’Ammiraglia di Frescobaldi a Montiano (Grosseto), firmata da Piero Sartogo e Nathalie Grenon, o Masseto, a Bolgheri, firmata dallo studio Zitomori, in Maremma, solo per citarne alcune tra le più prestigiose.

