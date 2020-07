Una Sicilia diversa: Mandrarossa by Im*media vince l’Interactive Key Awards

Il racconto della Sicilia con una chiave differente, lontana dai soliti stereotipi, attraverso immagini evocative e inaspettate, e con nuovi punti di vista: questo, in poche parole, l’obiettivo del nuovo sito di Mandrarossa, realtà vinicola siciliana simbolo dell’anima “ribelle” dell’isola, che punta da sempre a costruire un’immagine della Sicilia e dei siciliani diversa da quella legata ai soliti cliché, insieme a un’altra eccellenza tutta sicula, la digital agency Im*media (che ha firmato, tra i tanti, anche il nuovo sito di WineNews, nel 2018, ndr). Ne è nato un progetto dedicato alla Sicilia che non ti aspetti, che si è anche aggiudicato l’Interactive Key Awards, premio di riferimento nel mondo della comunicazione digitale e riconoscimento assegnato ai migliori progetti di comunicazione online, volto a promuovere l’innovazione tecnologica e il Made in Italy sul web, all’edizione n. 21 del Festival della Comunicazione Digitale.

Un’idea vincente, che mette al centro una Sicilia inaspettata, un racconto visivo che si snoda attraverso il suo territorio straordinario, fatto di immagini potenti e sublimi, che sono direttamente collegate al vino che nasce da questi territori, come quello di Mandrarossa, esplorandone anche la straordinaria diversità dei suoli, tutto all’interno dei confini dell’isola, dalle vigne sabbiose vicino al mare a quelle che affondando le loro radici nelle terre calcaree delle alture più impervie, passando per le colline dolci e verdi. Non a caso, la Sicilia del vino è definita un continente in miniatura, con condizioni pedoclimatiche differenti e tipologie di suoli che cambiano nel raggio di pochi chilometri: punto di forza e eccellenza che Mandrarossa, dalla sua nascita nel 1999, cerca di racchiudere in un calice di vino, attraverso un lavoro di ricerca sui singoli terroir e lo studio sull’interazione tra vitigni e suoli.

“Il nuovo sito Mandrarossa - racconta Claudia Guarino, brand manager Mandrarossa - nasce dalla volontà di raccontare in modo diverso e innovativo la nostra terra e i nostri vini. La Sicilia che non ti aspetti non è banalmente solo il nostro pay-off, ma è l’anima di questo brand che da oltre 20 anni mette in campo innovazione e ricerca per produrre vini di qualità, alcuni dei quali unici per il panorama vinicolo siciliano. Così anche il nostro nuovo sito non poteva che essere innovativo nell’anima e nell’aspetto”.

“Abbiamo voluto raccontare l’identità e la specificità del brand Mandrarossa - spiega Pasquale Esposito Lavina, co-founder Im*media - partendo da un concept strategico decennale: Mandrarossa è la Sicilia che non ti aspetti. Tutta la narrazione che ne segue è la naturale declinazione di un posizionamento forte, originale e foriero di mille spunti interessanti”.

