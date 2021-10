Una svolta “green” nel Salento: Cantina Cupertinum e Sorgenia insieme per la sostenibilità

Sorgenia e la Cupertinum Antica Cantina del Salento 1935 uniscono le loro forze per un progetto di economia sostenibile che concorre alla transizione energetica in atto nel nostro Paese. A Copertino (Lecce) inaugurato l’impianto fotovoltaico, realizzato da Sorgenia alla Cupertinum, una delle storiche cooperative del Salento. Il progetto rientra nella più ampia strategia della Cantina di Copertino che punta sempre maggiormente nella direzione della sostenibilità. La cooperativa aveva espresso la volontà di autoprodurre gran parte del proprio fabbisogno energetico attraverso la realizzazione di un impianto fotovoltaico su copertura, così da non utilizzare il suolo destinato invece alle coltivazioni.

I progettisti di Sorgenia hanno studiato le abitudini di consumo della cooperativa per definire la corretta dimensione dell’intervento, in modo da massimizzare l’energia prodotta ed auto-consumata, venendo incontro alle esigenze economiche del cliente ed accrescendone la compatibilità ambientale. L'impianto realizzato, di potenza pari a circa 40 KW, produrrà 52.000 kWh annui ed eviterà l’emissione in atmosfera di 12.000 kg di CO2 l’anno, l’equivalente di 559 alberi piantumati. È stata anche installata una colonnina per la ricarica delle auto elettriche e un display che contabilizza in tempo reale l’energia verde prodotta e la quantità di anidride carbonica evitata. Tutte le soluzioni sono gestite da remoto attraverso una un sistema digitale di controllo che ne ottimizza l’utilizzo.

“Siamo felici - ha detto il presidente della Cupertinum, Francesco Trono - che questo progetto sia partito addirittura in anticipo rispetto al Recovery Plan del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza del Governo, a sostegno di alcuni dei punti importanti del Pnrr, come la transizione ecologica, il risparmio energetico, la valorizzazione e la tutela del territorio”. Per Andrea Chinellato, direttore della business unit Green Solutions Sorgenia, “l’industria vinicola, insieme a quella alimentare, rappresenta l’eccellenza italiana nel mondo, oltre a essere uno tra i settori più competitivi per l’economia nazionale. È importante, dunque, che diventi anche un modello di ecosostenibilità per tutte le realtà produttive del nostro Paese, chiamato nei prossimi anni a incrementare sensibilmente la produzione da fonti rinnovabili”.

La collaborazione tra Sorgenia e la cooperativa salentina darà inoltre vita ad alcune iniziative di formazione rivolte alle scuole; sarà organizzato un ciclo di incontri dove agronomi ed esperti potatori insegneranno agli studenti l’arte della viticoltura e della vendemmia con i manager di Sorgenia che spiegheranno, a partire dall’impianto fotovoltaico realizzato, in che modo le energie rinnovabili concorrono alla transizione energetica per raggiungere gli sfidanti obiettivi che il nostro Paese è chiamato a realizzare entro il 2030.

