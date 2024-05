Usa, ancora in calo i consumi di vino, ma, per la prima volta da ottobre 2023, il trend migliora

Sembrano migliorare leggermente le cose, sul fronte dei consumi di vino e spirits in generale, negli Stati Uniti, primo mercato del vino mondiale e primo partner straniero per l’Italia (e dove le esportazioni tricolore nei primi 2 mesi del 2024 segnano +5,9% in valore, a 278,5 milioni di euro sui primi due mesi del 2023, secondo i dati Istat analizzata da WineNews). Tuttavia il quadro complessivo rimane negativo, con consumi ancora in calo, seppur con una flessione meno accentuata che nel recente passato. A dirlo l’analisi SipSource (sui dati dei 12 mesi fino ad aprile 2024), il sistema della “Wine & Spirits Wholesalers of America”, che rappresenta oltre il 60% dei prodotti venduti all’ingrosso per volume, provenienti da distributori in tutti i 50 Stati. In totale, il consumo di alcolici e vino è diminuito del -4,7%, dato leggermente migliore sul -5,2% fino a marzo, e soprattutto, sottolinea SipSource, il primo segnale di miglioramento del trend da ottobre 2023.

Nel dettaglio, il quadro del vino resta comunque complesso. I vini bianchi (-5,4%) hanno sovraperformato sia i rossi (-9,4%) che i rosati (-8,7%), negli ultimi 12 mesi. Il Prosecco, in particolare, continua ad essere un punto di forza per l’industria del vino: in costante crescita da oltre un anno, ad aprile il segmento ha guadagnato il +4,8%, un +1,3% in miglioramento rispetto al trend di marzo. I livelli di prezzo tra 13 e 18 dollari a bottiglia (+7,0%) e tra 8 e 13 dollari a bottiglia (+2,9%) rappresentano quasi tutto il volume del Prosecco e sono stati i fattori chiave della sua crescita.

