Usa, il fuori casa torna a correre: a luglio 2022 bar e ristoranti a 86,1 miliardi di dollari

Se la prima metà 2022 ha portato un crollo delle vendite di vino in Gdo, è anche e soprattutto per la ripresa dei consumi fuori casa. Che, negli Stati Uniti, sembrano resistere anche agli effetti dell’inflazione. Come testimoniano i dati dell’US Census Bureau, i fatturati di ristoranti, bar, caffetterie sono tornati a crescere agli stessi ritmi del periodo pre-Covid. Gli americani, in sostanza, non rinunciano a mangiare e bere fuori casa, tanto che la spesa, a luglio 2022, ha raggiunto gli 86,1 miliardi di dollari, sostanzialmente invariata su giugno, ed in crescita del 12% su luglio 2021. Gran parte di questo aumento può essere certamente attribuito alla crescita dei prezzi, che il Bureau of Labor Statistics ha stimato in un +7,6% per la categoria del “cibo fuori casa” a luglio 2022, ma al netto dell’inflazione la domanda è, comunque, più forte su luglio 2021.

