Valore, consumatori, export, vigneto: i numeri del vino italiano, aspettando Vinitaly 2025

Un fatturato che vale 14,5 miliardi di euro, ma che sale a 31 miliardi con l’indotto ed a 45,2 miliardi tra impatto diretto e indiretto, per un comparto che copre l’1,1% del Pil italiano. Ed ancora, 8,1 miliardi di euro di export (1,9 solo verso gli Usa), 3,06 miliardi di euro di vendite in valore (gdo e retail Italia 2024) con un lieve aumento sull’anno precedente (+0,3%), 670.000 ettari la dimensione del Vigneto Italia, senza dimenticare i 29,4 milioni di consumatori nel Belpaese nel 2023. Sono, in pillole, i numeri del vino in Italia con i dati elaborati, su varie fonti, dall’Osservatorio Uiv-Vinitaly e comunicati a pochi giorni dal via di Vinitaly 2025 (Verona, 6-9 aprile).

Un anno, il 2024, che si conferma stabile, ma anche con picchi da record come dimostrano le cifre dell’export (+5,5% sul 2023). I volumi di vendita, a 743,4 milioni di litri, sono però leggermente in ribasso sul 2023 (-1,5%) e se nella Gdo i rossi sono ancora in testa con 311 milioni di litri, i bianchi seguono a poca distanza (283,5 milioni) precedendo gli spumanti (105 milioni di litri), fondamentali per tenere in positivo la bilancia dell’export, e i rosati (43,5 milioni di litri). Tornando ai consumi, riferiti al 2023, il vino ha una penetrazione del 55% sulla popolazione ed è più alto il dato per i consumatori nell’aperitivo (22 milioni) rispetto a quelli quotidiani (11,7 milioni).

L’Italia sta però perdendo i suoi consumatori di vino: negli ultimi 30 anni (1993-2023) i litri consumati sono passati da 2,9 miliardi a 2,4 (-21%). Nel 2024 è ancora il vino rosso ad andare per la maggiore (1,1 miliardi di litri di consumi), seguito dai bianchi (751 milioni di litri), dagli spumanti (347 milioni di litri) e dai rosati (122 milioni di litri). Un settore, quello del vino, la cui ricchezza dipende molto dall’export, tanto che la bilancia commerciale con l’estero segna +7,5 miliardi di euro.

