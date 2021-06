Valorizzare l’industria dolciaria italiana: l’obiettivo del patto tra Fipgc e Ministero degli Esteri

Valorizzare l’industria dolciaria italiana, con le sue pasticcerie, gelaterie e cioccolaterie, eccellenze e patrimonio simbolo del Made in Italy agroalimentare. Questo l’obiettivo del protocollo d’intesa frutto dell’accordo tra Ministero degli Esteri e della Cooperazione Internazionale e Federazione Internazionale Pasticceria Gelateria e Cioccolateria (Fipgc), rappresentati rispettivamente dal Sottosegretario Manlio Di Stefano e dal Presidente Roberto Lestani.

Il protocollo ha l’obiettivo di mettere in evidenza l’eccellenza italiana del settore della pasticceria e di tutto il comparto composto da risorse umane altamente specializzate, materie prime, innovazione tecnologica e ricerca: “sono moltissimi - ha detto il Sottosegretario del Ministeri degli Esteri, Di Stefano - i prodotti italiani che hanno reso la nostra pasticceria conosciuta in tutto il mondo: dal panettone alla pastiera, dai baci di dama ai cannoli siciliani, dal tiramisù alla cassata. Con questo protocollo mettiamo a sistema la pluricentenaria esperienza di un sapere professionale che si studia, si apprende e si tramanda, e che si esprime nella realizzazione di un prodotto che ha anche una componente artistica di forma e di immagine”. Non nasconde la propria soddisfazione il presidente Fipgc, Roberto Lestani: “quando parliamo di pasticceria non parliamo solo di prodotti territoriali, ma di tutto un settore fatto di persone, di materie prime e di prodotti che hanno bisogno giustamente di un riconoscimento ufficiale, e questa firma decreta la nostra professionalità”.

Il Protocollo regola la collaborazione tra il Ministero degli Esteri e della Cooperazione Internazionale, con la sua rete diplomatico-consolare e degli Istituti Italiani di Cultura e degli Uffici Ice, e la Fipgc per la realizzazione di eventi di promozione della pasticceria, gelateria e cioccolateria italiane.

