Vendemmia 2021 al via con le giacenze in cantina a 42 milioni di ettolitri. Come nel 2020

Appena iniziata con i primi grappoli raccolti in Sicilia, e le prime stime produttive della Coldiretti, che oscillano tra i 44 ed i 47 milioni di ettolitri (-5-10% sul 2020), la vendemmia 2021 in Italia parte con una situazione diversa dalla 2020 in vigna, ma abbastanza simile in cantina, per le giacenze. Perchè al 31 luglio 2021, nelle cantine del Belpaese, c’erano 42 milioni di ettolitri, in linea con il dato del 29 luglio 2020, oltre a 3,1 milioni di ettolitri di mosti (-12,9% rispetto ad un anno fa) ed a 81.603 ettolitri di vino nuovo ancora in fermentazione (+131,4% sullo stesso periodo del 2020). A dirlo i dati del report “Cantina Italia” del Ministero delle Politiche Agricole, che sottolinea come il Veneto sia come sempre la Regione “più ricca” di vino in cantina, con 9,7 milioni di ettolitri, davanti alla Toscana con 5,1, all’Emilia Romagna con 4,9 milioni di ettolitri, ed a Puglia ed Piemonte con 3,9 a testa, e come il 51,3% del vino detenuto sia Dop, il 26,8% a Igp, il 20,5% di vino comune, e l’1,4% di vini varietali. E se si conferma la grande concentrazione a livello di denominazioni (con le prime 20 Dop e Igp che contribuiscono al 55,7% del totale delle giacenze), si assottigliano le distanze nella “classifica” delle giacenze. Se il Prosecco Doc è sempre in testa con 2,4 milioni di ettolitri (il 7,4% del totale a denominazione), l’Igt Puglia segue con 1,6 (5%), davanti all’Igt Toscana, con 1,4 milioni di ettolitri (4,3%).

