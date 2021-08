Verso “Vinitaly Special Edition”, appuntamento business con Ice, Fipe/Confcommercio e Vinarius

Sarà tutta dedicata al mercato, la special edition di Vinitaly, di scena dal 17 al 19 ottobre a Veronafiere. Appuntamento dalla connotazione esclusivamente business, con contenuti ed eventi per operatori professionali, italiani ed esteri, che si occupano di produzione, vendita, distribuzione e comunicazione del vino. Un’edizione “straordinaria” nel normale calendario degli eventi del vino, che permetterà di organizzare le agende sul 2022, e facilitare la ripresa del settore grazie anche alla strategica attività di incoming portata avanti con Ice Agenzia e Ministero degli Affari Esteri.

Oltre al palinsesto di business to business targati Vinitaly con gli operatori provenienti dai principali Paesi chiave della domanda e con la grande distribuzione, ci saranno quelli organizzati in collaborazione con Fipe/Confcommercio e Vinarius, l’associazione delle enoteche italiane. Tra le novità, l’area dimostrativa e di laboratorio della mixology e il Vinitaly Buyers Club. Inoltre, alla manifestazione fisica Veronafiere affianca Vinitaly Plus, la piattaforma in dieci lingue sempre attiva, che consente di consultare le schede tecniche dei vini, le aziende e gli eventi, oltre che chattare direttamente con i produttori e fissare appuntamenti e di partecipare online agli eventi e alle masterclass della special edition.

Alla Vinitaly Special Edition, spazio anche alle degustazioni, a partire dai Tasting Ex…Press, guidati dalla stampa estera, e un’area dedicata ai vini biologici, con un calendario giornaliero di tre degustazioni. Completano il programma i contenuti e gli approfondimenti del wine2wine Business Forum (18-19 ottobre), il format ideato da Veronafiere-Vinitaly per la formazione, l’informazione e il networking delle imprese vitivinicole.

