Viesca, da buen retiro (il preferito di Wanda) a progetto hospitality di lusso

Nel 1952 fu Salvatore Ferragamo, con sua moglie Wanda, ad acquistare Viesca, splendida tenuta nella campagna fiorentina risalente al periodo rinascimentale, per trasformarla in un bucolico buen retiro familiare. Ferruccio Ferragamo l’ha fatta diventare un progetto hospitality di lusso, realizzando così il desiderio di sua madre: immersa tra alberi secolari e grandi spazi verdi, è di proprietà della Holding Ferragamo e dal 2019 parte dell’ospitalità de Il Borro e del circuito Small Luxury Hotels of the World. Adesso questo luogo magico viene celebrato nel coffee table book “Viesca Toscana”, scritto da Ginevra Visconti (nipote di Salvatore e Wanda Ferragamo), che racconta, tra aneddoti e ricordi intimi, il profondo legame che lega la famiglia Ferragamo alla location. Un progetto editoriale inedito che segue, a distanza di due anni, la pubblicazione del libro “Il Borro Toscana”.

Circondata da maestose montagne, immersa in un paesaggio bucolico dai tratti dolci e dai colori intensi, Viesca costituisce oggi, soprattutto, la realizzazione di un sogno e di un progetto di amore. Il primo capitolo racconta la storia della tenuta, risalente al periodo rinascimentale, quando le nobili famiglie toscane si contendevano fortezze e castelli fuori città per trasformarli nelle loro eleganti dimore estive. Dopo i Guidi, gli Acciaioli, gli Orsi e i Grifoli Arrighi e poi la marchesa Enrichetta Nerli Michelagnoli, furono Salvatore e Wanda, nel 1952, a innamorarsi di questa oasi nel Valdarno, “dove dedicarsi all’agricoltura e far crescere i bambini nella bellezza della natura toscana”. È così che Viesca è diventata per i figli e nipoti, lo scenario di tanti bei ricordi: la vendemmia a settembre, la raccolta delle olive, del grano e delle castagne, a contatto con la natura e con i contadini che ancora abitavano nelle case coloniche della proprietà. Nel secondo capitolo, si racconta come Viesca da ritiro familiare sia diventata un luogo di alta ospitalità, partendo dal sogno di Wanda, che con senso pratico, visione chiara e determinazione riuscì a restaurare tutti gli edifici presenti nella proprietà, trasformandoli in ville immerse nel verde.

La tenuta, che si estende su di una superficie di 70 ettari a Reggello, nel cuore della Toscana, distante soli 25 km da Firenze e a pochi minuti dalle più belle località del Chianti, comprende Villa Viesca, la casa padronale, sei eleganti ville private, oltre a 17 moderne suites al centro della tenuta e al caratteristico Family Cottage Due Torri con 3 suites al suo interno, ideali per vivere la bellezza e la pace di un posto speciale, dove l’atmosfera “di famiglia” si percepisce in ogni particolare. Gli arredi rispecchiano ancora adesso il savoir faire della padrona di casa, lontano dagli eccessi, elegante nella sua essenzialità. Il ricordo di Wanda riecheggia ovunque: dalle suites che portano il nome delle scarpe iconiche dello storico “calzolaio delle star” (non manca infatti la “suite Rainbow”); al campanello di casa con l’insegna “Famiglia Ferragamo”, fino ai meravigliosi giardini che ancora oggi custodiscono le rose tanto amate da Wanda e alle arnie di api, che omaggiano la sua passione per l’apicoltura e il legame con la campagna. Alle pareti delle sale e dei corridoi sono esposti foto e ritratti della famiglia, nelle suites si possono sfogliare i libri delle mostre Ferragamo e le biografie di Salvatore e Wanda, per valorizzare l’importante heritage che anima questo luogo, emblema di un’eleganza senza tempo.

L’ospitalità di Viesca si rivela anche nel concept di ristorazione farm to table de Il Borro Tuscan Bistro - Viesca, guidato dall’Executive Chef Andrea Campani, dedicato alla cucina toscana e alle materie prime di qualità. Quest’anno, completamente rinnovato e ampliato, il ristorante dispone di uno spazio dedicato a corsi di cucina e wine tasting e un Cocktail Bar con drink personalizzati. Non manca il Winebar con selezionati vini italiani e internazionali. A completare l’esperienza la Spa, immersa nella natura e nel silenzio.

Il libro si conclude con un capitolo interamente dedicato alla destinazione, un luogo apprezzato dai viaggiatori alla ricerca di città ricche di storia e d'arte, come Firenze, Siena e Arezzo, o, ancora, di panorami mozzafiato e sconfinati sentieri nella natura dove ammirare animali in libertà e le caratteristiche Balze del Valdarno.

